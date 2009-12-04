بازدید وزیر راه از سلامت درختان جنگل ابر/ خبرنگاران منتظر پاسخ وزیر

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید بهبهانی که چند روز پیش از قطع شدن درختان نادر و ارزشمند در اجرای این طرح راهسازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار بی اطلاعی کرده بود، امروز از نزدیک از روند اجرای این طرح و تبعات ناشی از آن بازدید کرده است.

در حالیکه مسئولان وزارت راه و ترابری و مسئولان سیاسی منطقه از جمله فرماندار علی آباد کتول معقتد هستند، اجرای این طرح ملی تبعات زیست محیطی ندارد و موجب تخریب جنگل نشده است، بسیاری از کارشناسان بر لزوم توقف این طرح تاکید کرده اند.

بهبهانی امروز به جاده علی آباد کتول به شاهرود آمده تا از نزدیک ببیند درختی برای اجرای این جاده و مصوبه دولت قطع شده یا اینکه بنا به اظهارات قبلی اش، قطع درخت دروغ است.

به اعتقاد کارشناسان سازمان جنگلها و محیط زیست کشور، احداث جاده در جنگل ابر موجب تخریب یک میلیون اصله درخت و 600 هزار هکتار از نادرترین جنگلهای جهان می شود.

همچنین ساخت این جاده یا دوبانده کردن جاده مالروی کنونی ۱۰۰ درصد به ذخایر جنگل افراتخته که شامل درختان کم‌نظیر و ممنوع ‌القطع سرخدار است، صدمه می‌زند.

طبق گفته کارشناسان در صورت احداث جاده علی آباد به شاهرود با توجه به ییلاقی بودن اطراف جاده، درست در نواحی جنگلی ویلاسازی و سایر تاسیسات ایجاد می‌شود که این ناحیه بی‌نظیر رویشی را از بین می‌برد.

بهبانی قرار است پس از بازدید از این طرح با خبرنگاران در این زمینه گفتگو کند و هم اکنون خبرنگاران رسانه های گروهی در دهنه زرین گل علی آباد کتول منتظر حضور وزیر راه هستند.

جاده علی آباد کتول به شاهرود از داخل جنگل ابر واقع در استان سمنان می گذرد از این رو به آن جاده ابر نیز می گویند.