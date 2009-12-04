غدیر خم عید بزرگ مسلمانان است/ وزیران دولت دهم هنوز غدیری نشدند

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله خزعلی دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با تبریک عید غدیر خم، به توضیح درباره رخداد واقعه غدیر پرداخت و گفت: روایت غدیر را 120 نفر نقل کرده اند و بزرگترین روایتی که در دین اسلام داریم روایت غدیر است به گونه ای که حتی از سوی اهل سنت هم نقل شده است.

وی افزود: در اسلام روایتی نداریم که به اندازه روایت غدیر نقل شده باشد و پیامبر (ص) می فرمایند این عید، عید بزرگ خدایی است.

آیت الله خزعلی گفت: برخی می گویند نوروز عید بزرگ است اما پیامبر (ص) فرمودند غدیر عید بزرگی است. وی تصریح کرد: غدیر فقط مختص به شیعیان نیست ومتعلق به همه مسلمانان است.

خزعلی همچنین گفت: دویست و چند نفر از نمایندگان امروز مجلس غدیری شده اند به گونه ای که نماینده ارمنی و برخی دیگر از نمایندگان اقلیت های مجلس به بنیاد غدیر آمدند و غدیری شدند ومن از یکی ازآنان پرسیدم تو که مسلمان نیستی پس چگونه غدیری شده ای او پاسخ داد که مگر علی (ع) فقط مال شماست.

دبیرکل بنیاد بین المللی غدیرافزود: سالهاست که ما بنیادی را برپا کرده ایم به گونه ای که تاکنون درآلمان، حجاز، سوریه، کشور های عربی وهند این بنیاد تشکیل شده است و دولت نهم و رئیس جمهور غدیری شدند و آقای متکی وزیر خارجه سفرای خود را فرا خواند و گفت وظیفه شما این است که به غدیر کمک کنید.

وی اضافه کرد: وزیران دولت دهم هنوز غدیری نشده و امکان دارد آنان هم غدیری شوند.

خزعلی همچنین گفت: محضر آقای رئیس جمهور بودم و به او گفتم دولت آقای رجائی را دوست دارم و دولت شما را هم دوست دارم ولی آقای رجایی به مجلس می گفت " مجلس نق" و به من نق بزنید، چرا این کار را کرده و آن کار را نکرده ام و همچنین بزرگان ما فرمودند که "غدیر یعنی معیار حکومت"

وی درادامه تاکید کرد: مشاهده کردید در قضایایی که واقع شد افتخار ملت ایران این بود که 85 درصد در مقام رای برآمدند و رهبر معظم انقلاب هم ایستاده اند. وی همچنین تاکید کرد: حرف آخر را باید جانشین امام زمان (عج) و ولی فقیه بزند.

خزعلی در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع هسته ای کشورمان گفت: ایران پاسخ غربیها را با سیلی داد و ما چنین رئیس جمهوری می خواهیم.