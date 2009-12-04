اخوت شیعه وسنی نقطه قوت نظام/ لزوم تحقق سرمایه گذاری صنعتی در گلستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گلستان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درادامه سفر به استان گلستان با حضور در مراسم نماز جمعه اهل سنت شهر گنبد کاووس طی سخنانی اظهار داشت: یکی از وظایف ما این است که مسائل و مشکلات مردم را از نزدیک ببینیم و نیازهایی که در ظرفیت کشور امکان برآورده شدن دارد را به نتیجه برسانیم .

وی با تاکید بر ارتباط مستمر مسئولان با مردم در مناطق مختلف کشور اظهار داشت: ما مفتخریم که درخدمت شمائیم و خوشحالیم که یکی از پروژه های مهم که راه آهن گرگان - مشهد است مورد مطالعه قرار گرفته که این کار تحول مهمی در منطقه شما ایجاد خواهد کرد.علاوه براین برخی پروژه های عمرانی دیگر نیز دراین منطقه دراین سفر مورد بحث قرار گرفت که به نتیجه رساندن آنها تحولی از نظر رفتارهای صنعتی در منطقه شما رخ خواهد داد.

رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد استاندار جدید گلستان با برنامه ریزی اصولی بتواند سهم مردم این استان را در سرمایه گذاری صنعتی محقق کند.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود بااشاره به حضور اقوام و مذاهب مختلف در نظام جمهوری اسلامی که با صمیمت در کنار یکدیگر زندگی می کنند، اظهار داشت: این نقطه قوت نظام و نقطه قوت آگاهی عمومی کشور ماست. در جمهوری اسلامی مذاهب مختلف با نهایت برادری در کنار هم هستند که این ظرفیت بزرگ ملت ماست که این اقوام و مذاهب می توانند با نگاه برادرانه و اخوت به یکدیگر بنگرند.

وی تاکید کرد: راه امام (ره) راه اخوت و برادری بین فرق مختلف است.

لاریجانی با اشاره به تلاش کشورهای غربی برای اختلاف افکنی بین شیعه و سنی تصریح کرد: امام (ره) یک فکر نو در منطقه درانداخت وآن این بود که همه به توحید چنگ بزنید. وی افزود: بنابراین راهی که انقلاب اسلامی دنبال می کرد درست نقطه مقابل شگردهای تخریبی است که در منطقه شاهد آن هستیم. این اقدامات باعث سایش بین مسلمانان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در پیش گرفتن وحدت اظهار داشت: شاید این مهمترین ثمره ای بود که رهبر معظم انقلاب به همه مسلمانان تقدیم کرد که همه وقت را برای به وجود آوردن وحدت صرف کنید تا در برابر طراحی های دنیا علیه مسلمانان بایستید. اگر امروز ایران در منطقه سربلند است به خاطر شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بود که پیگیری شد نگاه همه مسئولان کشور وحدت آمیز است و مطمئن باشید به عنوان وصیت امام (ره) این امر را دنبال می کنیم تا سالهای آینده شاهد شکوفایی و توسعه کشور باشیم.

لاریجانی پس از سخنرانی در مراسم نماز جمعه اهل سنت شهر گنبد کاووس در مراسم نماز جمعه شیعیان که در محل مصلای امام جعفر صادق برگزار شد، حضور یافت.