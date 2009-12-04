زمان ثبت نام و برگزاری آزمون سراسری 89

حسین توکلی - معاون اجرایی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس برنامه زمانی سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام آزمون سراسری سال 1389 از تاریخ 16 آذرماه آغاز می شود و تا 24 آذرماه ادامه خواهد داشت، گفت: سازمان سنجش برنامه ریزی کرده است که این آزمون در تاریخ 10، 11 و 12 تیرماه سال 89 برگزار شود.

هزینه ثبت نام آزمون سراسری سال 89

ابراهیم خدایی - معاون فنی وآماری سازمان سنجش آموزش کشور نیز درباره هزینه ثبت نام آزمون سراسری سال 89 به مهر گفت: هزینه ثبت نام آزمون سراسری سال 89 نسبت به سال گذشته تغییر کرده است بدین شکل که امسال هزینه ثبت نام در آزمون برای هر گروه آزمایشی 5 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است و برای علاقه مندان دانشگاه های پیام نور و مراکز آموزش عالی غیرانتفایی نیز هزینه دریافت کارت اعتباری علاقه مندی 3 هزار تومان خواهد بود.

زمان انتشار مشخصات ثبت نامی داوطلبان کنکور 89

خدایی اضافه کرد: داوطلبان می توانند از 8 تا 12 دی ماه به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و مشخصات ثبت نامی داوطلبی خود را ویرایش کنند. پس از این تاریخ با توجه به هماهنگی های انجام شده با وزارت آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه سال 89 اطلاعیه مربوط به قانون نظام وظیفه برای مشمولین و دیپلمه های سال 84 تا 88 بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

جزئیات توزیع کارت و اعلام نتایج کنکور 89

معاون فنی وآماری سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان توزیع کارت کنکور به مهر گفت: در 31 خرداد ماه اطلاعیه سازمان سنجش درباره توزیع کارت آزمون منتشر می شود. کارت ورودی این آزمون از 5 تا 9 تیرماه سال آینده توزیع خواهد شد.

وی افزود: نتایج اولیه آزمون سراسری سال 89 در نیمه اول مرداد ماه و نتایج نهایی آزمون در نیمه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد و کارنامه نهایی داوطلبان نیز در مهر ماه سال آینده منتشر می شود.

فهرست حذفیات منبع سئوالات کنکور 89

به گزارش مهر، بر اساس اعلام حسین توکلی معاون سازمان سنجش آموزش کشور، در دروس عمومی بخش هایی از کتاب های قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین وزندگی 2)، قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین وزندگی 2) و معارف اسلامی (دین وزندگی) از منبع سئوالات کنکور سال آینده حذف شده است. همچنین بخش هایی از کتاب آمار و مدلسازی در گروه علوم ریاضی، گروه علوم تجربی و گروه علوم انسانی از منبع سئولات حذف شد.

به گفته معاون سازمان سنجش آموزش کشور، در گروه علوم انسانی علاوه بر بخش هایی از کتاب آمار و مدلسازی، بخش هایی از کتاب اقتصاد، عربی (2)، جامعه شناسی (2) و علوم اجتماعی نیز جزء حذفیات کنکور محسوب می شوند.

جزئیات تأثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکور 89 برای دیپلمه های مرتبط و غیرمرتبط با گروههای آزمایشی

ابراهیم خدایی معاون سازمان سنجش آموزش کشور در بخش دیگری از گفتگو با مهر درباره جزئیات نحوه تأثیرگذاری سوابق در کنکور 89 به مهر گفت: داوطلبان، از نظر تأثیر سوابق تحصیلی به دو دسته تطابق و عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشی ثبت ‌نامی تقسیم می ‌شوند که درصد تأثیر و ضرایب دروس در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org آورده شده است.

وی تأثیر میزان 15 درصد سوابق تحصیلی برای گروه آزمایشی علوم انسانی را براساس نمرات دروس موجود اعلام کرد.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور درباره عدم تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی و تأثیر سوابق برای این دسته از داوطلبان گفت: تأثیر سوابق تحصیلی دیپلمه ‌های غیرمرتبط با گروه آزمایشی، براساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسری تا میزان 15 درصد خواهد بود.

خدایی افزود: میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلمه های غیرمرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب به مواد آزمون گروههای آزمایشی مختلف با در نظر گرفتن ضرایب دروس در زیرگروه‌های مربوط.

وی خاطر نشان کرد: احتساب سوابق تحصیلی برای کلیه آزمونهای سراسری اعم از دانشگاههای دولتی، پیام ‌نور، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

شرایط و مقررات وظیفه عمومی برای ثبت نام داوطلبان پسر در کنکور 89

معاون سازمان سنجش آموزش کشور با تشریح مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌ برای ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری سال 1389 گفت: ثبت‌ نام متولدین نیمه دوم سال 1369 که به صورت حضوری مدرک پیش‌ دانشگاهی اخذ کرده‌اند، با اخذ برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنان در نیمه دوم سال 1389 خواهد بود، بلامانع است.

حسین توکلی در گفتگو با مهر با تشریح شرایط و مقررات وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد شرکت کننده در کنکور سراسری 89 گفت: داوطلبان کنکور 89 باید دارای کارت‌ پایان‌ خدمت‌، کارت‌ معافیت‌ کفالت یا پزشکی‌ دائم‌ و یا کارت‌ معافیت‌ زمان‌ صلح‌ با فرم‌ کامپیوتری، کارت‌ معافیت‌ موقت‌ در مدت‌ اعتبار آن باشند.

وی با بیان اینکه پرسنل‌ شاغل‌ رسمی‌ در نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ باید دارای گواهی‌ موافقت‌ از یگان‌ مربوط باشند، گفت: فارغ‌ التحصیلان‌ و دانش ‌آموزان سال آخر دوره‌ متوسطه‌ روزانه‌ و شبانه‌ نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ و فارغ‌ التحصیلان‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ و دانش‌ آموزان‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی ‌نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ متولد سال‌ 1370 و بعد از آن نیز می توانند در آزمون ثبت نام کنند.

معاون سازمان سنجش گفت: ثبت‌ نام متولدین نیمه دوم سال 1369 که به صورت حضوری مدرک پیش‌ دانشگاهی اخذ کرده‌اند، با اخذ برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنان در نیمه دوم سال 1389 خواهد بود، بلامانع است.

وی افزود: متولدین سال 1338 تا‌ 1354 در صورت قبولی در دانشگاه با ارائه کارت معافیت می توانند به دانشگاه راه یابند و مشمولان‌ دیپلمه‌ اعزامی‌ در نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ در هر مرحله‌ از خدمت‌ وظیفه‌ که‌ باشند، به‌ شرط نداشتن‌ غیبت‌ قبل‌ از اعزام‌ به‌ خدمت‌ و نداشتن ‌سابقه‌ تحصیل‌ در مقطع‌ بالاتر از دیپلم می توانند در آزمون شرکت کنند.

وی درباره شرایط ثبت نام طلبه‌ ها نیز گفت: طلبه دارنده‌ دیپلم‌ کامل‌ متوسطه به‌ شرطی‌ که‌ شورای‌ مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ یا شورای مدیریت حوزه علمیه خراسان تأیید کند که‌ معافیت‌ تحصیلی‌ در حوزه‌، پوششی‌ برای‌ ادامه‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌ نیست و طلبه‌ قادر است‌ ضمن‌ اینکه‌ در حوزه‌ به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ دارد، در دانشگاه‌ نیز تحصیل‌ کند، با معافیت‌ تحصیلی‌ حوزه‌، اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ وی‌ در دانشگاه‌ بلامانع‌ است‌.

توکلی افزود: متعهدین‌ خدمت‌ در وزارتخانه‌ ها و سازمانها که‌ پس‌ از انجام‌ تعهد خدمت‌ معاف‌ هستند، در صورت‌ ارائه‌ موافقتنامه‌ از بالاترین‌ مقام‌ وزارت‌ یا سازمان‌ متبوع‌ می توانند در آزمون شرکت کنند.

وی گفت: فارغ ‌التحصیلان‌ دوره‌ کاردانی نیز در حین‌ خدمت‌ با ارائه‌ گواهی‌ از یگان‌ مربوط مبنی‌ بر اینکه‌ دوران‌ خدمت‌ وظیفه‌ (خدمت‌ ضرورت‌) آنها تا 31 شهریورماه به‌ پایان‌ می رسد می توانند در کنکور 89 ثبت نام کنند.

شرایط شرکت در آزمون دانشجویان ‌انصرافی که‌ از معافیت‌ تحصیلی‌ استفاده‌ کرده‌اند

معاون سازمان سنجش با اشاره به شرایط شرکت در آزمون دانشجویان ‌انصرافی ‌دانشگاهها که‌ از معافیت‌ تحصیلی‌ استفاده‌ کرده‌اند، گفت: این دسته از داوطلبان باید‌ پس‌ از انصراف‌ قطعی‌ از تحصیل‌، خود را برای اعزام‌ به‌ خدمت‌ به‌ بخشهای‌ وظیفه‌ عمومی‌ معرفی‌ و به‌ خدمت‌ اعزام‌ شوند این‌ دسته‌ از داوطلبان ‌پس‌ از انجام‌ دوران‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌، حق ‌ثبت ‌نام‌ و شرکت‌ در آزمونهای‌ سراسری‌ بعدی‌ را خواهند داشت‌.

وی ادامه داد: بر اساس‌ مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌ آن ‌دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ دارای‌ دیپلم‌ کامل‌ متوسطه‌ نظام‌ قدیم‌ و یا گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ نظام ‌جدید آموزش‌ متوسطه‌ باشند و از معافیت‌ تحصیلی‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ اعم‌ از دولتی‌ و غیردولتی مصوب‌ استفاده‌ می‌ کنند، حق‌ ثبت ‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1389 را ندارند.

چهار نوع سهمیه در کنکور 89

معاون سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات سهمیه های کنکور سراسری سال 1389 شامل سهمیه مناطق، شاهد و ایثارگر، آموزگاران‌ و بهیاران را تشریح کرد و گفت: هر داوطلب‌ می‌تواند بر اساس‌ شرایط خود، متقاضی یکی‌ از این سهمیه‌ ها باشد.

سهمیه مناطق

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح سهمیه های کنکور سراسری سال 1389 گفت: شرکت‌ کنندگان‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ جاری‌ بر اساس‌ محل‌ اخذ مدرک‌ تحصیلی‌ سه‌ سال‌ آخر دوره‌ متوسطه‌ جزو یکی‌ ازسهمیه‌ های‌ مناطق‌ 1، 2 و 3 محسوب‌ می شوند.

وی افزود: رزمندگانی که بر اساس آئین‌ نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای‌ ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب‌ بسیجی ‌به دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ حداقل‌ 6 ماه‌ متوالی‌‌ داوطلبانه‌ در مناطق‌ عملیاتی ‌جبهه‌های‌ نبرد حق‌ علیه‌ باطل‌ حضور داشته‌ اند، باید نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام کنند تا آمار و اطلاعات آنها پس از زمان ثبت‌ نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (نیروی مقاومت بسیج) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید قرار گیرد.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بسیجیان فعال و عادی پایگاههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی ‌شوند و فرزندان و همسران رزمندگان (داوطلبانی که پدر و یا مادر آنان فقط دارای مدت حضور در جبهه هستند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نیستند.

وی با اشاره به سهمیه جانبازان‌ در کنکور 89 گفت: جانبازان 25 تا 69 درصد، فرزند و همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر، آزادگان‌ و فرزندان‌ و همسران‌ آنان‌ و همچنین‌ فرزندان ‌و همسران‌ شهدا، مفقودین‌ و اسرا و جانبازان 70 درصد و بالاتر و خانواده شهدا (خواهر، برادر، پدر و مادر شهید) ‌برای ‌استفاده‌ از سهمیه مربوط باید ضمن مراجعه به سایت اینترنتی ایثار به نشانی www.isaar.ir با درج کد ملی و کد ایثارگری و اطلاعات لازم در لینک مربوط کد 12 رقمی رهگیری دریافت کنند و آن را در بند 13 قسمت اول (اطلاعات فردی) فرم تقاضانامه ثبت ‌نام اینترنتی درج کنند پس از آن ضمن مراجعه مجدد به سایت ایثار در قسمت پیگیری سهمیه از وضعیت تأیید و یا عدم تأیید سهمیه خود مطلع شوند.

توکلی اظهار داشت: آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر، یک بار در رشته‌ های تحصیلی دوره ‌های روزانه آزمون سراسری پذیرفته شده ‌اند اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت‌ نام کرده و یا نکرده باشند حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور را در آزمون سراسری نخواهند داشت.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ‌ریزی کنکور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل (از زمان تصویب سال 1387 به قبل) که با استفاده از سهمیه ‌های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته ‌شدگان رشته‌ های تحصیلی دوره ‌های شبانه و نیمه‌حضوری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام ‌نور، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و یا دوره‌های مجازی (به جز دوره‌های روزانه در دانشگاه‌های دولتی) قرار گرفته‌ اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه‌های مربوط در آزمون سراسری خواهند بود.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور به مهر گفت: آموزگاران‌ دیپلمه‌ رسمی‌ (قطعی‌ ـ آزمایشی) و یا پیمانی که‌ حداقل سه سال در مناطقی که آموزش و پرورش تعیین کرده است، خدمت کرده باشند و در حال‌ حاضر نیز شاغل‌ باشند، می‌ توانند برای استفاده از سهمیه رشته‌ تحصیلی راهنمایی و مشاوره دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ از سهمیه آموزگاران استفاده کنند.

وی درباره مشمولین سهمیه بهیاران‌ در کنکور 89 گفت: دارنده‌ دیپلم‌ نظام قدیم و یا نظام جدید (کارودانش) مورد تأیید وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ که‌ به‌ حرفه‌ بهیاری‌ اشتغال‌ دارند، می‌ توانند تنها برای‌ ورود به‌ رشته‌ پرستاری‌ از سهمیه‌ بهیاران‌ استفاده‌ کنند.