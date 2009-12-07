مزد‌آبادی به خبرنگار مهر گفت: صحبت‌هایی برای اکران فیلم شده و 20 کپی از "طاووس‌های بی‌پر" آماده شده است. به نظر می‌رسد فیلم خارج از طرح اکران فیلم‌های فرهنگی روی پرده می‌رود. "طاووس‌های بی‌پر" در کنار داستان متفاوتش که می‌تواند برای بیننده جذاب باشد، امتیازهای دیگری هم دارد.

وی افزود: حضور هنگامه قاضیانی و فریبرز عرب‌نیا بازیگران این فیلم می‌تواند برای مخاطبان جالب باشد، از عرب‌نیا سال‌ها است فیلمی اکران نشده و قاضیانی بازیگری گزیده‌کار است. امیدوارم در این شرایط که فیلم‌های فرهنگی به سختی اکران می‌شوند، "طاووس‌های بی‌پر" به هر حال روی پرده برود.

"طاووس‌های بی‌پر" با بازی فریبرز عرب‌نیا و هنگامه قاضیانی داستان زنی است که حرفه‌ای مردانه و دشوار دارد، این فیلم در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت. جواد مزدآبادی دی‌ماه تصویربرداری فیلم تلویزیونی "هتل ناجا" را شروع می‌کند.