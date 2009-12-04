تمامی مردم باید حافظ ارزشهای دینی باشند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر جمعه و در آستانه عید غدیر خم در همایش تجلیل از سادات روحانی در اراک افزود: بی توجهی به استفاده از نمادهای دینی می تواند آسیبها و تبعات منفی جدی در جامعه ایجاد کند که به نفع دین نباشد.

امام جمعه اراک با اشاره به اینکه سادات در جامعه ایران دارای جایگاه هستند و مردم اطمینان و اعتقاد خاصی به آنان دارند، خاطرنشان کرد: سادات نیز باید با رفتار خود الگوی مناسبی برای مردم باشند و جلوه های دین داری در آنان بروز کند.

وی با تاکید بر اینکه روحانیون که سادات هستند وظیفه سنگین تری در اشاعه و حفظ اسلام و جایگاه ائمه دارند، گفت: ظهور انقلاب اسلامی و پویایی آن مدیون غدیر و ادامه سلسه امامت و ولایت است.

وی با اشاره به ترفندهای مختلف دشمن برای زیر سئوال بردن ارزش های دینی و اسلامی به خصوص اصل ولایت خاطرنشان کرد: با همه توطئه ها ملت هوشیار هستند و البته باید آگاه سازی جامعه در راس برنامه های ارگان های دینی و فرهنگی نیز باشد.

آیت الله دری نجف آبادی در ادامه، تکریم و تجلیل از سادات را وظیفه ای انسانی و اخلاقی عنوان کرد و افزود: با توجه به مناسبتهای مختلف پیش رو می توان وحدت، دوستی و برادری را در جاممعه بیشتر متجلی کرد.

در ادامه این برنامه از تعدادی از سادات روحانی تجلیل شد.