گفتمان مقاومت به رویکرد برتر در عرصه تعاملات منطقه تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرستادگان ویژه دبیر کل حزب الله لبنان و رئیس جنبش امل عصر دیروز ( پنجشنبه) در دمشق با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کردند.

در این دیدار حسین خلیل معاون سیاسی سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله لبنان و علی حسن خلیل دستیار ویژه نبیه بری رئیس جنبش امل، ضمن ارائه گزارشی از روند سیاسی در لبنان پس از تشکیل دولت جدید درباره تحولات منطقه با سعید جلیلی گفتگو کردند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار با ابراز خشنودی از استقرار سیاسی در لبنان تاکید کرد: وحدت همه جریانهای سیاسی و طائفی حول حمایت و پشتیبانی از جریان مقاومت، بستر مناسبی برای استقرار و ثبات سیاسی در لبنان و منطقه است.

سعید جلیلی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای همکاریهای گسترده با کشورهای منطقه، رژیم صهیونیستی را عامل ایجاد و استمرار بی ثباتی در منطقه دانست و تصریح کرد: پیروزیهای اخیر مقاومت در لبنان و غزه گفتمان مقاومت و حامیان آن را به رویکرد برتر در عرصه تعاملات منطقه تبدیل کرده است.