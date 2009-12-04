فضای دانشگاهها باید بر اساس جهان بینی دینی و اسلامی ایجاد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران دانشجو به عنوان نماینده رئیس جمهور در جلسه شورای اداری شهرستان شاهین شهر اصفهان حضور یافت و طی سخنانی با اشاره به مفید بودن سفرهای استانی دولت گفت: اصل قضیه در این سفرها، دیدار با مردم است زیرا خدمتگزاران باید بدانند به چه کسانی خدمت می کنند. وی یاد آورد شد: اگر در بخش اجرای مصوبات 50 درصد هم پیشرفت اجرا داشته باشیم باز هم قدمی بزرگ محسوب می شود. وزیر علوم همچنین اظهار داشت: خانواده ها باید از مسئولان فضای امن و سالم فرهنگی، اخلاقی، بهنجار و قانونمدار در مراکز علمی و دانشگاهی طلب کنند. دکتر دانشجو افزود: این حق خانواده هاست که به فکر آیندة تحصیلی فکری، فرهنگی و اخلاقی فرزندانشان باشند. وزیر علوم گفت: وجه تمایز دانشگاههای ما با دانشگاههای دنیا در جهان بینی در علوم است زیرا ما نگاه اسلامی به علوم داریم که ریشه آن به نوع نگاه به انسان باز می گردد. دکتر دانشجو خاطرنشان کرد: در صورت حاکم شدن نگاه مادی به دانشگاه، علم ابزاری برای سلطه علیه بشریت می شود پس ما دانشگاهی می خواهیم که در کنار علم، ایمان نیز حاکم باشد و عالم ملکوتی به جامعه تحویل دهیم. وی افزود: ریشه و اساس این نگرش به اساتید باز می‌گردد که البته اکثر قریب به اتفاق دانشگاهیان ما هم عالم و هم با ایمان هستند.

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