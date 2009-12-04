فیفا محرومیت فدراسیون فوتبال عراق را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، اگرچه این تصمیم پیش از این توسط کمیته اضطرار فیفا در تاریخ 20 نوامبر گرفته شده بود اما در جلسه کمیته اجرایی فدراسیون جهانی فوتبال در کیپ تاون آفریقای جنوبی این مسئله به تایید اکثر اعضا رسید.

بنابراین تا زمانی که فیفا این محرومیت را لغو نکرده است تیم‌های فوتبال عراق و مقامات رسمی این کشور حق شرکت در فعالیت‌های بین المللی را ندارند.

چندی پیش کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا با حمایت قاطع از فدراسیون فوتبال عراق دخالت‌های خارجی در امور این فدراسیون را محکوم کرده بود.

بدنبال جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در هفته گذشته، اعضا این کمیته با قاطعیت کامل پشت حسین سعید، رئیس فدراسیون فوتبال عراق ایستادند و از او و دیگر نمایندگان منتخب فدراسیون حمایت کردند.

