تفرقه بین مسلمانان بزرگترین گناه امروز/ مبنای 16آذر ضد استکباری است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله احمد جنتی خطیب این هفته نماز جمعه تهران در خطبه دوم نماز جمعه ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت: بسیج موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد، بسیج شجره طیبه است.

وی با بیان اینکه نیروی بسیج درزمان جنگ تشکیل شد، افزود: بسیج درمیدان جنگ بیشترین شهید را تقدیم انقلاب کرد و به طور معجزه آسایی جنگ را مغلوبه کرد.

جنتی ادامه داد: بسیج در هر صحنه ای حاضر بوده و اکنون هم حاضر است به گونه ای که بسیج معنایی گسترده و وسیع دارد و بسیج اکنون در فناوری هسته ای هم حضور دارد.

دبیر شورای نگهبان همچنین بسیج را خدمتگزار مردم خواند و گفت: بسیج آن است که رهبر عزیز ما به بسیجی بودن افتخار می کند لذا هر کسی که در این نظام به مردم خدمت می کند یک بسیجی است و ارزش بسیج بسیار بالاست به گونه ای که باید دست بسیجیان را ببوسیم.

وی تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده اند کسانی که به بسیج بی حرمتی می کنند خائن هستند و بسیج تنها حضور نظامی ندارد بلکه یک نیروی آماده باش است و هر جا که لازم باشد حضور پیدا می کند.

جنتی خاطر نشان کرد: برخی می گویند بسیج نباید در سیاست دخالت کند در حالی که این موضوع درست نیست، مگر می شود کسی مسلمان باشد اما نسبت به مسائل سیاسی بی تفاوتی کند. لذا هر مسلمانی سیاسی است.

خطیب نماز جمعه در ادامه سخنانش با اشاره به روز مجلس گفت: مدرس هم فرزند علی (ع) است و علی (ع) فرزندان خود را این گونه تربیت می کند و لازم است که در چنین روزی به نمایندگان گفته شود که شما به جای مدرس نشسته اید.

وی در ادامه روز 16 آذر و روز دانشجو را به دانشجویان تبریک گفت و اظهار داشت: این روز از افتخارات ماست و روزی است که دانشجویان برای مبارزه با آمریکاییها به صحنه آمده اند لذا این خط باید همیشه حفظ شود.

جنتی اضافه کرد: مبنای این روز ضد استکباری است و دانشجویان باید در این روز کاری کنند که شهیدان از آنان راضی شوند نه آمریکا.

دبیر شورای نگهبان همچنین گفت: دانشجویان در این روز شهید شدند چون می خواستند به آمریکا "نه" بگویند لذا دانشجو باید به حکم وظیفه ملی یک عنصر ضد استکباری باشد چرا که اکنون تحت فشار استکبار جهانی مدام قطعنامه هایی علیه ایران صادر می شود.

وی ادامه داد: در این کشور اگر کسانی خیال می کنند که می توانند دشمنی با آمریکا و اسرائیل را از دلهای پاک مردم ایران بیرون کنند اشتباه می کنند و این موضوع شدنی نیست.

جنتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به در پیش بودن ماه محرم گفت: باید کلاس ضد دشمن و ضد خدا و پیامبر برای مقابله با دشمنان برگزار شود چرا که در دنیای امروز ما آمریکاییها شمر و حرمله هستند.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه سخنانش جنایات علیه مسلمانان یمن را محکوم کرد و اظهار داشت: کسانی که میزبان مسلمانان در مکه هستند در ماه حرام برای کشتار مردم بیگناه و زنان و کودکان در یمن به این کشور کمک می کنند، این کشورها تا چه اندازه می خواهند به آمریکا خدمت و به بشر خیانت کنند؟

وی همچنین با اشاره به حوادث پس از انتخابات تصریح کرد: جنگ با این نظام گران تمام می شود زیرا همه سرگذشت شاه و بنی صدر را مشاهده کرده اند اما برخی می خواهند با املایی که آمریکا دیکته می کند براندازی نرم به راه بیندازند اما باید گفت کسانی که در صدد بودند براندازی سخت راه بیندازند اکنون در کجا هستند.

جنتی ضمن ابراز امیدواری برای اینکه خداوند همه را از خواب غفلت بیدار کند، تصریح کرد: عده ای زمانی در یک صف بودند و در خط امام قدم می زدند ولی امروز با دشمنان خط امام می بندند و در صف دیگری قرار گرفتند.

دبیر شورای نگهبان خاطر نشان کرد: بزرگترین گناه امروز ایجاد تفرقه بین مسلمانان است لذا باید از این موضوع پرهیز کنیم.