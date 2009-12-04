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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۸

امام جمعه موقت ساری:

روحیه برادری در جامعه باید حفظ شود

ساری - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام یوسف یوسف پور با اشاره به تاکید بر تحکیم جایگاه ولایت در جامعه اسلامی گفت: روحیه برادری در جامعه باید حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، خطیب جمعه موقت ساری امروز در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: استکبار با ایجاد توطئه ها و ترفندها قصد دارد جایگاه ولایت را در جامعه اسلامی تضعیف کند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان و گروه های سیاسی باید با تقویت بصیرت، روحیه برادری و حفظ دستاوردهای نظام و شهیدان جایگاه ولایت را در جامعه مستحکم کنند.

امام جمعه موقت ساری با اشاره به اینکه نباید حوادث تلخ گذشته در جامعه تکرار شود، تصریح کرد: امروز دشمن علاوه بر اینکه در صدد تضعیف جایگاه ولایت در جامعه بوده بلکه قصد دارد اصل اسلام و مقام نبوت را نیز زیرسئوال ببرد.

یوسف پور با بیان اینکه بیداری اصل اساسی و بصیرت و آگاهی تکلیف امروز همه مومنین در کشور است، یادآور شد: تقویت دانش و آگاهی جامعه نسبت به ولایت باید نهادینه شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن عید سعید غدیرخم و انتخاب امیرالمومنین به عنوان امامت جهان اظهار داشت: نبوت در غدیر با امامت تکمیل شده است.

خطیب جمعه موقت ساری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به در پیش بودن روز دانشجو ضمن گرامیداشت یاد شهدای 16 آذر خاطرنشان کرد: دانشگاه ها و حوزه های علمیه به عنوان پشتوانه های اصلی نظام هستند.

به گفته یوسف پور، دانشجویان باید با تقویت روحیه آرمان گرایی، حفظ اصول اعتقادی و ارزش های اسلامی و اخلاقی و نقد پذیری و آزاد اندیشی سیاسی و استکبار ستیزی به مقابله با جنگ نرم دشمن برود.

وی بیان داشت: نقش دانشجویان و طلاب در تحکیم و استواری جایگاه ولایت فقیه در جامعه موثر است.

آیت الله مقتدایی مدیر حوزه های علمیه کشور و آیت الله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران نیز در جمع نمازگزاران حضور داشتند.

کد مطلب 994765

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