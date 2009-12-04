مسئله غدیر باید به درستی برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام در خطبه های نماز جمعه این شهر اظهار داشت: باید با اطلاع رسانی مناسب و انجام برنامه های مختلف مسئله غدیر به نحو مناسب به مردم منعکس و تفهیم شود.

وی بیان داشت: غدیر از اعیاد و حوادث مهم تاریخ اسلام است که این رخداد مهم باید در جامعه به نحو مطلوب گرامی داشته شود.

وی با اشاره به اینکه واقعه غدیر خم از بزرگترین وقایع تاریخ اسلام به شمار می رود، خاطرنشان کرد: کمتر مقطع تاریخی را می‌توان در جهان اسلام یافت که از لحاظ سند، اطمینان از اصل وقوع، کثرت راویان و اعتماد بزرگان و علمای مسلمین، اعتباری به اندازه این واقعه داشته باشد.

لطفی عنوان کرد: واقعه غدیر، زحمات همه انبیا الهی را برای هدایت بشر تثبیت کرده به طوری که حجت و رسالت پیامبر در روز عید غدیر تکمیل شد.

وی یادآور شد: در مسئله غدیر باید به دو موضع اساسی یعنی شناخت واقعی حادثه غدیر و صاحب آن اهتمام جدی از سوی مسئولان و دست اندرکاران فرهنگی و بنیاد غدیر صورت گیرد.