جنبش دانشجویی امروز باید در مقابل آمریکا بایستد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، امام جمعه شیراز در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز با اشاره به جنبش 16 آذر و شهادت سه تن از دانشجویان بیان کرد: در آن سال زمانی که نیکسون به ایران سفر کرده بود دانشجویان در مقابل او به تظاهرات پرداختند و در پی آن سه نفر از دانشجویان به شهادت رسیدند از این رو این جنبش در راه مبارزه با آمریکا و نظام سلطه صورت گرفت و بر همین اساس نیز جنبش دانشجوی ما باید بر مبنای ظلم ستیزی و مقابله با آمریکا و استکبار سامان یابد.

وی با اشاره به اینکه در طول این سالها جنبش مذکور نیز به همین شکل ادامه داشته، تصریح کرد: اگر گاهی اوقات دیده می شود در جریان مراسمی مانند روز قدس عده ای قلیل به جای شعار علیه آمریکا شعارهای دیگری سر می دهند باید دانست در هر مجموعه ای مانند دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان و.. هم افراد دانا یافت می شود و هم افرادی نادان وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با تاکید بر اینکه امکان ندارد جنبش دانشجویی با آمریکایی که دستانش به خون افراد بی گناه آلوده است هم نوا شود، تاکید کرد: جنبش دانشجویی یعنی مبارزه با آمریکا و ظلم ستیزی و امروز نیز این روند در مقابله با استکبار جهانی دنبال خواهد شد.

آیت الله ایمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به رفتار آمریکا در قبال ایران نیز بیان کرد: چندی پیش قطعنامه ای در شورای حکام علیه نظام جمهوری اسلامی صادر شد که کاملا سیاسی بود و به هیچ عنوان نیز مبنای قانونی و فنی نداشت اما آنها باید بدانند ایران در سال 1404 باید 20 هزار مگاوات برق مورد نیاز خود را از انرژی هسته ای تامین کند و این قطعنامه ها و تحریمها نیز طی این سالها بسیار صادر شده اما تغییر در حرکت رو به پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر جای نگذاشته است.

وی با اشاره به فرارسیدن روز حقوق بشر نیز بیان کرد: دنیای استکبار برای اینکه بتواند بر جنایتهای بی پایان خود سرپوش بگذارد روزهایی را به عناوین مختلف انسانی و عاطفی در تاریخ جهانی به ثبت می رساند تا با این پوشش بتواند ایده های نامشروع خود را پیاده کند.

امام جمعه شیراز ادامه داد: حقوق بشر امروز به گونه ای مطرح شده که هم اکنون بیشتر، حقوق جنایتکاران حفظ می شود و آمریکایی که امروزه تا بن انگشتانش در خون بی گناهان عالم فرو رفته مدافع حقوق بشر شده در حالیکه در فلسطین انسانهای بی گناه کشته می شوند، در عراق نسل کشی صورت می گیرد و در افغانستان نیز مردم بی گناه به خاک و خون کشیده شده اند.