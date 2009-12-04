دانشگاه محیط آزادی اندیشه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امام جمعه گرگان ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: حواس دانشجویان جمع باشد که تحت تاثیر حزبهای سیاسی قرار نگیرند، در حالیکه تشکلهای دانشجویی شاخصه هایی دیگری دارد.

وی اظهار داشت: در محیط دانشگاه باید نقد آزاد باشد و تفکر و اندیشه های باید با هم مانند مباحث علمی تقابل کنند و اندیشه ها باید آزادانه ابراز شود.

وی خاطرنشان کرد: در مسائل سیاسی نیز باید مواظب بود و از تهمت، افتراء، تخریب و از بین بردن دیگران پرهیز شود.

به تاکید آیت الله نورمفیدی، در جامعه و دانشگاه نیاز به وحدت وجود دارد و چند گانگی و تفرقه به نفع دشمن بوده و دشمن منتظر این فرصت است و همه باید به دنبال آن باشند تا دشمن نتواند وارد صحنه شود.

نماینده ولی فقیه در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: امروز باید حواسها جمع باشد تا از تجربه های تلخ گذشته برای کشور تکرار نشود.

وی با اشاره به تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران اسلامی عنوان کرد: این قطعنامه درحالیست که چندی پیش البرادعی و آژانس به صراحت اعلام کرده بودند در فعالیتهای هسته ای ایران انحرافی وجود ندارد.

وی با تبریک فرارسیدن عید غدیر خم گفت: غدیر روز بسیار مهمی بوده و تصادفی نیست و نکته بسیار مهمی را می خواهد یادآوری کند و باید فرهنگ غدیر در جامعه نهادینه شود.