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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۳

امام جمعه اهواز:

سفر هیئت دولت به استان خوزستان نباید با تاخیر مواجه شود

سفر هیئت دولت به استان خوزستان نباید با تاخیر مواجه شود

اهواز - خبرگزاری مهر: آیت الله محمد جزایری با بیان اینکه سفر هیات دولت در ماههای پایانی سال اجرای مصوبات در خوزستان را دچار مشکل می کند خواستار به تاخیر نیافتادن سفر آتی دولت به این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان امروز در خطبه های نماز جمعه اهواز اظهار داشت: باید از مواضع دولت، مجلس و ملت ایران در برابر صدور قطعنامه آژانس انرژی هسته ای علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای تقدیر و تشکر کرد که نشان دادند هیچگاه ترسی از تهدیدهای مختلف استکبار علیه خود ندارد.

وی افزود: تصمیم دولت در تاسیس و راه اندازی 10 سایت جدید هسته ای نیز بسیار شجاعانه بود و با این حرکت خود نشان داد ترسی از تهدیدهای توخالی دشمن و در راس آنها آمریکا ندارد ضمن اینکه این ایستادگی دولت و مردم در برابر حرکتهایی که قصد دارند ایران را در مسیر پیشرفت متوقف کنند باعث خوشحالی آزادی خواهان جهان و مردم مظلوم در سراسر دنیا شده است.

خطیب نماز جمعه اهواز با اشاره به در پیش بودن 16 آذر، روز دانشجو گفت: این روز به این دلیل روز دانشجو نامگذاری شد که در آن دانشجویان ایران علیه دخالتهای آمریکا در کشور و انجام کودتای نگین 28 مرداد قیام کردند و در در نهایت سه نفر از آنها به همین دلیل اعدام شدند بنابراین امروز هم دانشجویان باید بدانند در چنین روزی باید علیه استکبار به خصوص آمریکا و در خالت آنها در کشور قیام کنند.

امام جمعه اهواز ادامه داد: دانشجویان باید بدانند از کسانی که حرفشان باعث خوشحالی آمریکا می شود و آمریکا از آنها حمایت می کند دوری کنند چرا که اصولا کارهای آمریکا همواره در مسیری است که قصد دارد ایران و کشورهای آزادی خواه جهان را در مسیر پیشرفت متوقف کند.

آیت الله جزایری عنوان کرد: انتظار داریم دولت، سفر سوم خود به استان خوزستان را به تاخیر نیندازد و آن را به روزهای آخر سال موکول نکند چرا که سفر اول هیئت دولت به استان خوزستان در دی ماه سال 1385 انجام شد و مصوبات آن در بودجه سال بعد نیامد چرا که دولت لایحه خود را در آن زمان به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود و این موضوع باعث شد که استان خوزستان در اجرای مصوبات با تاخیر فراوانی مواجه شود و نسبت به سایر استانها با مشکل مواجه شود.

کد مطلب 994778

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