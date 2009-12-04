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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۲

لاریجانی خبر داد:

نامه به رئیس جمهور برای تسریع در ارائه لایحه بودجه و برنامه پنجم توسعه

نامه به رئیس جمهور برای تسریع در ارائه لایحه بودجه و برنامه پنجم توسعه

رئیس مجلس شورای اسلامی از ارائه نامه ای به رئیس جمهور مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لایحه بودجه 89 کل کشور و برنامه پنجم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان گلستان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که از روز گذشته به این استان سفر کرده است در حین سخنرانی در مراسم نماز جمعه آزادشهر از ارائه نامه خود به محمود احمدی نژاد مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لوایح بودجه 89 و قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد.

وی با تاکید بر این نکته که این دو لایحه به مجلس نرسیده و تاکنون نیز تاخیر داشته اظهار داشت: من در نامه به رئیس جمهور تاکید کردم که قانون می گوید تا 15 آذرلایحه بودجه باید به مجلس داده شود. ضمن اینکه تاکید می کنم اجرای قانون به این معناست که بودجه سر موقع داده شود تا نمایندگان مردم با دقت آن را بررسی کنند.

وی با بیان اینکه اینکه در مورد برنامه پنجم نیز تا حدودی تاخیر شده است، یادآور شد: در تدوین این دو لایحه سمت گیری ما این است که ظرفیت اقتصادی کشور را با کمک مردم افزایش دهیم،همچنان که این کار را در بودجه سال 88 نیز انجام دادیم و در بودجه سال بعد نیز چنین خواهیم کرد.

رئیس مجلس شورای گفت: معتقدیم با این کار می توانیم از دولتی کردن کشور بپرهیزیم و هزینه ها را نیز کاهش دهیم.

کد مطلب 994781

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