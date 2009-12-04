لبنان و ترکمنستان به تهران نمی آیند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، این مسابقات که قرار است از روز 8 تا 16 دسامبر 2009 (17 تا 25 آذر 1388) در ایران برگزار شود حالا با حضور سه تیم ایران، پاکستان و ازبکستان شروع خواهد شد.
گروه D تنها گروه باقیمانده در رقابتهای انتخابی جوانان آسیاست که باید دو نماینده آخر را برای بازیهایی که قرار است در ماه اکتبر 2010 برگزار شود، معرفی کند.
بازیهای انتخابی در هفت گروه برگزار می شود و دو تیم برتر به همراه دو تیم برتر سوم (یکی از گروههای شرق و یکی از گروههای غرب آسیا) به مرحله نهایی رقابتها در سال آینده راه پیدا می کنند.
تاکنون تیمهای اردن و یمن (گروه A)، امارات و سوریه (گروه B)، عراق و عربستان (گروه C)، کره جنوبی و تایلند (گروه E)، ژاپن و استرالیا (گروه F)، چین و کره شمالی (گروه G)، ویتنام (بهترین تیم سوم از شرق آسیا) به مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا راه پیدا کردهاند.
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