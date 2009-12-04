توطئه های دشمنان برای سواستفاده از سالروزهای فرهنگی کشور نتیجه نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه امروز افزود: دشمنان قصد دارند در برخی از سالروزهای فرهنگی کشور ما نیات خود را عملی کنند و به اهداف خود دست یابند اما به آنها این اجازه را نخواهیم داد.

وی ادامه داد: هوشیاری مردم مانع از آن می شود که دشمنان در رسیدن به اهداف شوم خود موفق شوند ضمن اینکه در این زمینه هوشیاری دانشجویان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

این مسئول بیان کرد: یکی از سالرزوهایی که دشمن به آن چشم دوخته، 16 آذر به عنوان روز دانشجو است و دشمن سعی دارد این روز را وسیله ای برای تحقق اهداف خود قرار دارد.

کازرونی عنوان کرد: اگر دانشجویان بیدار باشند، روز دانشجو به وسیله ای برای تحقق اهداف دشمنان تبدیل نمی شود که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

امام جمعه کرج خاطرنشان کرد: در کشور ما باید آرامش حاکم باشد تا مسئولان بتوانند به خدمت رسانی بپردازند در حالیکه دشمنان قصد برهم زدن این آرامش را دارند.

مقاومت و پایداری همواره ثمر می دهد

کازرونی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: مقاومت و پایداری همواره ثمر می دهد که نمونه بارز این امر را در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شاهد بودیم.

وی یادآور شد: همان کسانی که در زمان جنگ عراق علیه ایران، عراق را تجهیز می کردند، چند سال بعد کمر به نابودی او بستند که این امر نشان می دهد زور و ستم دولتهای ظالم هیچگاه پایدار نمی ماند.