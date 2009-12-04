چهار هزار بیمار روانی در خوزستان از خدمات بهزیستی استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، غلامعلی جعفری امروز در خطبه های پیش از نماز جمعه اهواز اظهار داشت: در سال 1384 در استان خوزستان 20 هزار نفر دارای پرونده معلولیت بودند که این رقم در سال جاری به 51 هزار نفر رسیده است و این موضوع نشان از گسترش فوق العاده بالای فعالیتهای این سازمان دارد.

وی افزود: در سال 1384، هزار بیمار روانی از خدمات مراکز سازمان بهزیستی خوزستان استفاده می کردند که این تعداد اکنون به چهار نفر رسیده اند ضمن اینکه تعداد مراکزی که به این افراد خدمات ارائه می کرد از سه مرکز در سال 84 به 18 مرکز رسیده است.

جعفری عنوان کرد: در حال حاضر 105 مرکز توانبخشی در استان خوزستان فعالیت می کنند این در حالیست که این مراکز در سال 1384 تنها 39 مرکز بودند اما با حمایتهای دولت در این مدت موفق شدیم آنها را گسترش دهیم.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان خوزستان ادامه داد: بیماران دارای ضایعه نخاعی تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی خوزستان از 300 نفر در سال 1384 به 715 نفر در سال جاری رسیده اند و هم اکنون فعالیتها به سمتی در حرکت است که کلیه اینگونه بیماران شناسایی و تحت پوشش قرار بگیرند.

طبق آمار سازمان برنامه و بودجه سال 1385 جمعیت سالمند استان خوزستان 218 هزار و 624 نفر است که بیش از 12 هزار نفر از آنان از سازمان بهزیستی استان خدمات مختلف دریافت می‌کنند.