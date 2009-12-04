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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

با اعلام راهبرد در افغانستان؛

کاخ سفید با افزایش حملات موشکی در پاکستان موافقت کرد

کاخ سفید با افزایش حملات موشکی در پاکستان موافقت کرد

همزمان با اعزام 30 هزار نظامی آمریکایی به افغانستان کاخ سفید موافقت خود را با افزایش حملات موشکی در پاکستان با وجود مخالفت دولت این کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، افزایش حملات موشکی آمریکا به پاکستان به معنای افزایش شمار حملات در وزیرستان شمالی و جنوبی است.

همچنین برخی از مقامها از افزایش حملات موشکی آمریکا در بلوچستان پاکستان خبر داده اند.

به نوشته آنتی وار، پاکستان بارها مخالفت خود را با حملات موشکی آمریکا در وزیرستان اعلام کرده است. همچنین حمله به بلوچستان به عنوان چالشی جدید برای دولت در نظرگرفته می شود، زیرا پاکستان قول داده است تا از وقوع چنین حملاتی جلوگیری کند.

نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به بهانه مقابله با نیروهای طالبان که در آن سوی مرز با پاکستان پناه گرفته اند، از ماه آگوست تاکنون 20 حمله موشکی به شمال غرب پاکستان انجام داده اند که این حملات تلفات غیرنظامی متعددی به جا گذاشته و خشم و نارضایتی مردم پاکستان و تیرگی روابط دو کشور را به دنبال داشته است.

کد مطلب 994789

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