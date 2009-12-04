غدیر محدود به مقطع تاریخی و زمان خاص نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام موسوی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر زنجان افزود: غدیر نباید مظلوم بماند و شیعیان باید عید واقعی خود را با غدیر آغاز کنند و آینده خود را نیز با غدیر دنبال کنند.

وی ادامه داد: همه آحاد جامعه باید در راستای احیای غدیر و زنده نگه داشتن آن تلاش کنند.

امام جمعه موقت زنجان با بیان اینکه علی (ع) مظلوم تاریخ است، افزود: در طول تاریخ واقعه غدیر و اهداف آن همواره مورد کینه توزی و هجمه دشمنان ولایت و امامت بوده است.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه درس بزرگ غدیر، ولایتمداری و امام شناسی است، افزود: روز بزرگ غدیر خم فرصت بسیار مناسبی برای مرور دوباره این جریان تاریخ ساز است.

وی با بیان اینکه ولایت مطلقه از آن خدواند است که خداوند این ولایت خاص را به پیامبر و ایشان به حضرت امیرالمومنین علی (ع) سپردند، گفت: غدیر به عنوان یک واقعه بزرگ تاریخی بیانگر واقعیتهای بسیاری است که در آن می توان اوج عظمت شخصیت وجودی حضرت علی (ع) را شاهد بود.

امام جمعه موقت زنجان غدیر خم را مهمترین اعیاد اسلامی برای مسلمانان به خصوص شیعیان جهان دانست و افزود: تا زمانی که اسلام بر پایه رهبری امامت و در غیاب امام معصوم (ع) بر محور ولی فقیه حرکت کند، هیچگونه آسیبی نخواهد دید.