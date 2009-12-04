اعتماد مردم مهمترین سرمایه مدیریت شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر ،دکتر محمدباقر قالیباف در آغاز سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا شما از ترافیک تهران خسته نیستید؟، گفت: بنده هم به عنوان یک شهروند تهران از این مشکل خسته‌شده‌ام. مردم در بعضی از کلانشهرها در سطح خوبی زندگی می‌کنند و آلودگی های زیست محیطی و ترافیک ندارند . در مواردی این اتفاق ممکن است به دلیل مسائلی همچون کنترل جمعیت و نوع آب و هوای منطقه باشد اما در کشورهایی که موارد اینچنینی وجود ندارد، این مسئله با ایجاد امکانات مناسب در زیرزمین ایجاد شده است، یعنی برای برخورداری از زندگی خوب و راحت در سطح زمین، به فکر ایجاد امکانات و تاسیسات در زیرزمین افتاده‌اند و در این حوزه وارد عمل شده‌اند.

وی افزود: اگر مسئله استفاده از فضاهای زیرزمینی مخصوصا در کلانشهرهای چند میلیون نفری لحاظ نشود، هیچ وقت توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

قالیباف سپس با اشاره به دغدغه‌های شهروندان تهرانی گفت: مردم همواره از ما می‌پرسند چرا یک روز شهرداری معابر شهری را درست و پیاده‌روها را بازسازی می‌کند، اما فردای آن روز نهادهایی چون اداره برق، گاز، مخابرات، آب و یا خود شهرداری مجددا در همان‌جا کنده‌کاری می‌کنند؟ در جواب این سوال باید گفت تا سطح زیرین شهر را درست نکنیم، این مسائل درست نخواهد شد به همین دلیل ما نیازمند احداث تونل تاسیساتی در شهر هستیم.

شهردار تهران با بیان اینکه متاسفانه امروز در بحث احداث تونل و کانال تاسیساتی جایگاه چندان بالایی در دنیا نداریم، گفت: 200 سال از پایتخت شدن تهران می‌گذرد اما در بحث کانال تاسیساتی هنوز در مرحله مصوبات هستیم که این امر نیز مغفول مانده است.

وی با تاکید بر ضرورت کار بیشتر در بخش احداث تونل‌های تاسیسات، فاضلاب، پارکینگ، سیستم‌های حمل و نقلی از جمله شریان‌های درون‌شهری، بزرگراه‌ها و ... در فضاهای زیر سطحی تهران گفت: ما در شهرداری روی این مسائل کار می‌کنیم. هرچند به تونل تاسیسات کمتر پرداخته شده است اما از چندی پیش در منطقه 22 تهران به عنوان منطقه پایلوت کارهایی را شروع کرده‌ایم و قصد داریم با جدیت این نیاز ضروری شهر را در سایر مناطق تعمیم دهیم.

شهردار تهران با تاکید بر توجه به کمیت و کیفیت کارهای عمرانی در تهران، به وجود منطق بسیجی در اقدامات شهرداری اشاره کرد و گفت: منطق بسیجی، آرمانخواهی صرف نیست بلکه آرمانخواهی و عقلانیت در کنار کار توام با عشق، شالوده واقعی منطق بسیجی است. این منطق می‌تواند در حوزه‌های متعدد فرهنگی، اجتماعی و ... آثار و کارکردهای بسیاری داشته باشد.

قالیباف فرهنگ‌سازی را ویژگی اصلی تمامی فعالیت‌ها در شهرداری تهران توصیف کرد و گفت: مردم ولی‌نعمت ما هستند و ما خود را ملزم می‌دانیم در برابر حقوقی که مردم دارند، پاسخگو بوده و در راستای تحقق آن گام بر‌داریم.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش به ویژگی‌های خاص تونل توحید اشاره کرد و گفت: کار در زیرزمین برای تهران ضرورت دارد و بر این اساس ضمن راه‌اندازی دو تونل رسالت و توحید، عملیات احداث تونل دیگری از بزرگراه صدر به بزرگراه نیایش آغاز شده که شرق و غرب تهران را به هم وصل خواهد کرد.

وی اضافه کرد:تونل دیگری نیز از سه راه امین حضور به سمت بزرگراه امام علی (ع) در حال ساخت است که در مجموع این تونل‌ها منجر به کاهش مشکلات ترافیکی، آلودگی‌های زیست‌محیطی و ... در کلانشهر تهران می‌شود.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش با طرح این موضوع که با ساخت تونل توحید، اهداف متعددی را پیگیری کرده‌ایم، گفت: این تونل دو اتوبان بزرگ چمران و نواب که به صورت اصولی به یکدیگر متصل نبودند را به هم وصل می‌کند که اتصال ایجاد شده در کاهش بار ترافیکی تهران اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد، مخصوصا از زمانی که فرودگاه امام خمینی (ره) در محل فعلی به بهره‌برداری رسید، ترددهای شمالی – جنوبی در معابر این محدوده افزایش چشمگیری یافت.

شهردار تهران افزود: بحث دیگر مربوط به ترافیکی است که این مسیر به معابر دیگری همچون بزرگراه‌های یادگار امام، مدرس و ... تحمیل می‌کرد. ترافیک این محدوده در مناطق دیگر هم توزیع می‌شد و در آنها هم ایجاد مشکل می‌کرد. همین ترافیک باعث اتلاف وقت شهروندان می‌شد. آلودگی‌های زیست محیطی، اتلاف سوخت، هدر رفتن زمان مفید و مسائل دیگری هم که وجود داشت، ضرورت احداث تونل توحید را بیش از پیش کرد.

شهردار تهران به گزینه‌های متعدد پل، تقاطع غیر همسطح، تونل و ... برای رفع مشکل تردد در این محدوده اشاره کرد و گفت: کار در وسط شهر ویژگی‌ها و الزامات خاص خود را دارد. به همین خاطر گزینه تونل با توجه به جمیع جهات مورد قبول قرار گرفت. یکی از دلایل اصلی ترجیح دادن تونل به پل و سایر گزینه‌های حمل و نقلی، جنبه اقتصادی آن بود. در واقع احداث تونل به لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر بود و از آنجا که هزینه رفع معارضین ملکی و تاسیساتی را در بر نداشت، به طبع تا چندین برابر هزینه‌ها را کاهش داد.

شهردار تهران به برخی انتقادات که از پرهزینه بودن ساخت تونل نسبت به گزینه‌های دیگر حکایت داشت، گفت: هزینه احداث پل در داخل شهر بسیار بیشتر از تونل است. اگر ما می‌خواستیم در این محدوده پل بزنیم، باید معابر اطراف آن را تعریض می‌کردیم که این امر با توجه به وجود معارضین متعدد اداری و تجاری برایمان بسیار پرهزینه تمام می‌شد. ورای تمام این دلایل، باید متذکر شد تونل‌ها در بحث پدافند غیر عامل هم دارای کارکرد موثری هستند و در مواقع خطر از جمله وقوع زلزله و ... می‌توان از آنها استفاده کرد.

قالیباف تونل توحید را نمونه‌ای واقعی از تلاش شبانه‌روزی متخصصان و کارگران دانست و گفت: در حالی که دستگاه‌های پیشرفته حفاری (TBM) حداکثر سطح مقطع‌هایی به قطر 15 متر را حفاری می‌کنند، اما برای احداث تونل دوقلوی توحید که 35 متر عرض حفاری آن بود، این پروژه با نیروی دست کارگران انجام ‌شد زیرا هیچ دستگاهی نیست که بتواند چنین سطح مقطعی را حفر کند.

وی ادامه داد: تونل توحید از چند جهت اهمیت دارد؛ در این طرح مهندسان گمنام، بسیجی‌وار با عشق به میدان آمدند و هیچ یک از نیروها، از کارگر گرفته تا مهندسان از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. من به دلیل مسئولیت هایی که سال‌ها در حوزه سازندگی و بطور مثال در قرارگاه سازندگی داشتم، کارهای عمرانی زیادی را مدیریت کرده‌ام اما واقعا هیچ سازه‌ای را سراغ ندارم که در محیط درون شهری و در عرض یک روز، بیش از 2500 متر مکعب کار بتن‌ریزی انجام شود. این حجم بالغ بر 1000 تن سیمان و 350 تن آرماتور است که فقط در یک روز مورد استفاده قرار گرفته است. این یعنی همه نیروها با منطق بسیجی‌ وارد عرصه کار شدند و آرمانخواهی و عقلانیت و عشق را در کنار هم معنا کردند.

وی به پاسخگو بودن مدیریت شهری در برابر شهروندان اشاره کرد و گفت: ما شفاف وارد کارزار عمل شد‌ه‌ایم. برای تمام پروژه‌های خود روزشمار گذاشته‌ایم تا در قبال کارهایی که انجام می‌شود، مکلف به پاسخگویی باشیم. اما در مورد زمان احداث تونل توحید که حجم عملیات آن در تمام ابعاد سه برابر تونل رسالت است باید بگویم در حالی که تونل رسالت 11 سال طول کشید تا به بهره‌برداری برسد، تونل توحید در زمانی حدود 29 ماه آماده افتتاح شده است.

شهردار تهران با تاکید بر اهمیت کارکرد های اجتماعی پروژه های شهری گفت: مردم هر لحظه تغییرات تونل را از نزدیک مشاهده می‌کنند. آنها خود متوجه می‌شوند از صبح که از این مسیر می‌گذرند تا عصر که بازمی‌‌گردند، چقدر فضا عوض و کارهای جدیدی انجام شده است. این امر اعتماد مردم به مسئولان را بالا برده و ایجاد مشارکت اجتماعی می‌کند. درواقع ما شفاف به آنها می‌گوییم که کار در چه مرحله‌ای است و همین شفاف‌سازی باعث اعتمادسازی می‌شود. مردم بعضا در ترافیک معابر این محدوده حرکت می‌کنند اما یک نفر هم به وضع موجود اعتراض نمی‌کند، چون می دانند در قبال هزینه ای و وقتی که از دست می دهند چه بدست می آورند.این نوع ارتباط با بدنه جامعه اعتماد مردم به مدیران و مشارکت شهروندان را بدنبال دارد.

وی افزود:البته ای کاش این اعتمادسازی در تمام حوزه‌ها صورت می‌گرفت؛ ما باید در هر اقدامی، روشن و واضح با مردم حرف بزنیم، برای هر پروژه‌ای زمان مقرر و نتایج آن را اعلام کنیم. به طور مثال این روزها بحث لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را داریم که اگر مردم بدانند در نهایت این طرح چه فوایدی دارد و ضامن اجرای آن پاسخگوی تبعات آن است، حاضرند مشکلات احتمالی را تحمل کنند.

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه من کوچک‌ترین عضو خانواده‌ای بودم که کار تونل توحید را انجام داد، گفت: این پروژه عظیم شهری با سرمایه، دعای خیر و حمایت و تحمل مردم به ثمر نشسته است. از سوی دیگر، باید تلاش صادقانه حدود 4 هزار کارگر و متخصص در سه شیفت کاری آن هم در یک محیط بسته را مدنظر قرار داد و به آنها یک خسته‌نباشید گفت، به همین جهت قصد داریم روز شنبه طی جشنی از این زحمت‌کشان تقدیر کنیم. ضمنا جا دارد در همین فرصت فوت یکی از جوانان فعال که در حادثه نشست زمین جان باخت را تسلیت بگویم. من دست تمام کارگران و مهندسان زحمتکش این پروژه که آمدند و عاشقانه کار کردند را می‌بوسم.

وی این پروژه بزرگ شهری را به مقام معظم رهبری، مردم تهران، خانواده شهدا و کسانی تقدیم کرد که دغدغه پیشرفت کشور را دارند و بار دیگر از عدم توجه به مدیریت واحد شهری انتقاد کرد.

قالیباف گفت: امروز واقعا در این حوزه گام موثری برداشته نشده است. ای کاش به این وصیت امام (ره) توجه کنیم که فرمودند دولت در کارهایی وارد شود که مردم نمی‌توانند انجام دهند، یعنی اینکه در غیر این صورت کارها باید به مردم واگذار شود اما متاسفانه کار خاصی در این رابطه انجام نشده است. البته سال‌های سال اتفاقی خاص در حوزه مدیریت یکپارچه شهری رخ نداده است و این امر کار را کمی سخت می‌کند.

وی در پایان از ضرورت توجه به خواسته‌ها و مشکلات مردم و گذشتن از دغدغه‌های شخصی سخن گفت و افزود: ما باید به دغدغه‌های مردم که ولی‌نعمتان مسئولان هستند، توجه داشته باشیم.