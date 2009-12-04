به گزارش خبرگزاری مهر، امین شعبانی نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان مطلب فوق افزود: شهرداری تهران توانست در این مدت پروژه‌ای را به اتمام برساند که در طول تاریخ اجرای پروژه‌های عمرانی بی‌نظیر است.

وی در ادامه گفت: تهران دارای ترافیک سنگینی است که در صبح و عصر معابر شهری را درگیر خود می‌کند، از این رو بهره‌برداری از پروژه‌هایی همچون تونل توحید نیاز ضروری تهران است و هرچقدر برای آن هزینه شود باز هم کافی نیست. شهردار تهران نیز باید مورد حمایت قرار گیرد. البته پیش از این مجلس شورای اسلامی برای تخصیص بودجه شهرداری تهران اقداماتی صورت داده و تلاش کرده تا از پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران حمایت کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام ایران نیازمند بودجه‌های عمرانی است، اما تهران به دلیل قرارگرفتن در منطقه‌ای استراتژیک به معابر باز و بدون ترافیک نیاز دارد، از این رو می‌بایست پروژه‌های عمرانی - ترافیکی که در تهران اجرا می‌شود مورد حمایت قرار گیرد تا هرچه سریعتر به بهره‌برداری برسد.

وی در پایان گفت: دکتر قالیباف نشان داد شهرداری تهران پتانسیل بالایی دارد و می‌تواند در مدت زمان اندکی مشکلات حمل‌ونقلی پایتخت را به حداقل برساند. امید است این روش الگویی برای دیگر مسئولان در امور عمرانی باشد تا کشور به سمت توسعه و پیشرفت گام بردارد.