پاسداشت غدیر تبعیت از ولایت فقیه است/ تقاضای تجدید نظر از آیت الله جوادی آملی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، امام جمعه موقت قم در خطبه‌های نماز جمعه که در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) اقامه شد با تبریک عید سعید غدیر، از شیعیان خواست تا با گرامیداشت این عید بزرگ و زنده نگاه داشتن این حادثه عظیم از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند.



وی برکت و هویت شیعه را به واسطه غدیر عنوان کرد و با اشاره به دستور پیامبر (ص) در روز غدیر مبنی بر تبعیت از امام، جایگاه ولایت در عصر کنونی و زمان غیبت حضرت ولی عصر(ع) را ولایت فقیه دانست و بیان داشت که حفاظت و پاسداشت غدیر، پیروی و تبعیت محض از ولایت فقیه و نائب امام زمان(عج) است.



آیت الله جوادی آملی یکی از چهره‌های ماندگار در نظام خواهد بود



خطیب جمعه قم در ادامه آیت الله جوادی آملی را فقیهی زمان شناس، عالمی درد آشنا و مفسری ژرف‌اندیش دانست، گفت: ایشان همواره در طول عمر بابرکت خود در دفاع از اسلام، ولایت و نظام تلاش کرده است و قطعا با خدمات ارزشمند و شاگردانی که تربیت کرده ‌است یکی از چهره‌های ماندگار در نظام مقدس اسلامی خواهد بود.



وی تصریح کرد: قاطعیت و حلم ایشان در ابلاغ پیام امام خمینی (ره) به گورباچف، هرگز از خاطره‌ها محو نمی‌شود و ایشان در دفاع از پیام امام راحل در خصوص سلمان رشدی تلاش وافری داشتند.



سعیدی در ادامه تأکید کرد: در حدود 10 سال قبل، زمانی که لیبرال‌ها با هجمه به جایگاه ولایت فقیه، قصد آسیب‌رسانی به نظام را داشتند، آیت الله جوادی آملی با سخنان خود در مسجد اعظم در میان خیل عظیم طلاب و مردم قم پاسخ کوبنده ‌ای به متجاوزان به حریم ولایت فقیه داد.



وی با بیان اینکه ایشان علت عدم حضور خود را در نماز جمعه، مشغله فراوان علمی و ضعف جسمی عنوان کرده‌اند، تأکید کرد: خبر عدم اقامه نماز جمعه توسط آیت الله جوادی آملی برای مردم قم و ما ناخوشایند بود که از ایشان تقاضا داریم در این خصوص تجدید نظر کرده و با فواصل طولانی ‌تر ما را از سخنان خود محروم نکنند.



سعیدی در ادامه به تلاش دشمنان در بهره‌برداری از عدم حضور آیت الله جوادی در نماز جمعه اشاره کرد و گفت: دشمنان و بدخواهان بدانند ایشان متعلق به نظام و حکومت اسلامی هستند که همواره مورد احترام و اعتماد مقام معظم رهبری بوده و هستند.



خطیب جمعه قم در پایان روح حرکت دانشجویی در 16 آذر را استکبار ستیزی دانست و تصریح کرد: 16 آذر روز مقاومت دانشجویان در برابر آمریکاست که با رهبری امام راحل توانستند به این موفقیت نائل آیند.