ملت ایران زیر بار زور نمی رود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه های نماز جمعه این هفته افزود: ایران به دنبال استفاده صلح آمیز از انرژی هسته است و شورای حکام باید جلوی کشورهای که بمب اتم دارند، قاطعانه بایستد.

وی در ادامه ضمن تبریک عید غدیر اظهارداشت: عید غدیر باید مظهر وحدت شیعه و سنی و نقطه اتحاد تشیع و تسنن باشد.

آیت الله قربانی با اشاره به اینکه باید برای احیا و بیرون آوردن این عید از غربت و فراموشی و تبدیل آن به عید بزرگ اسلامی تلاش کرد، ادامه داد: روحانیون و نخبگان جامعه باید ابعاد مختلف عید غدیر را برای مردم تبیین و آنان را از اهمیت این عید آگاه کنند.

وی همچنین به 16 آذر روز دانشجو اشاره کرد و اظهار داشت: این روز ماهیتی ضد استکباری دارد و دانشجویان و دانشگاهیان باید مواظب باشند این ماهیت ظلم ستیزی و استکبار ستیزی از آنان گرفته نشود.

خطیب جمعه رشت با اعلام اینکه دانشجویان باید هوشیار باشند تا در قالب جنگ نرم دشمن به سراغ آنها نرود، یاد آور شد: داشتن سوابق روشن در جبهه و جنگ و تسخیر لانه جاسوسی از افتخارات دانشجویان است.