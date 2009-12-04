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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۸

هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال/

پیروزی ذوب آهن، فولاد، ابومسلم و تراکتورسازی در پایان نیمه اول

پیروزی ذوب آهن، فولاد، ابومسلم و تراکتورسازی در پایان نیمه اول

نیمه نخست دیدارهای روز دوم از هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر با پیروزی تیم‌های ذوب آهن اصفهان، تراکتورسازی تبریز، ابومسلم و فولادخوزستان به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14 امروز (جمعه) با برگزاری 6 بازی در شهرهای مختلف آغاز شد که در نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* مقاومت شهید سپاسی شیراز صفر - پیکان قزوین صفر

* ابومسلم خراسان یک - استقلال اهواز صفر
گل: داود دانش دوست (44)

* ملوان بندرانزلی صفر - شاهین بوشهر صفر

* تراکتورسازی تبریز یک - صبای قم صفر
گل: فرهاد خیرخواه (4)

* سایپا کرج صفر - ذوب‌آهن اصفهان یک
گل: قاسم حدادی فر (39)

* فولاد خوزستان یک - راه‌آهن شهرری صفر
گل: وحید سرلک (10 - پنالتی)

کد مطلب 994808

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