پیروزی ذوب آهن، فولاد، ابومسلم و تراکتورسازی در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 14 امروز (جمعه) با برگزاری 6 بازی در شهرهای مختلف آغاز شد که در نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* مقاومت شهید سپاسی شیراز صفر - پیکان قزوین صفر
* ابومسلم خراسان یک - استقلال اهواز صفر
گل: داود دانش دوست (44)
* ملوان بندرانزلی صفر - شاهین بوشهر صفر
* تراکتورسازی تبریز یک - صبای قم صفر
گل: فرهاد خیرخواه (4)
* سایپا کرج صفر - ذوبآهن اصفهان یک
گل: قاسم حدادی فر (39)
* فولاد خوزستان یک - راهآهن شهرری صفر
گل: وحید سرلک (10 - پنالتی)
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