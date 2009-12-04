لزوم جلوگیری از واردات برنج و چای/ دولت از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهار داشت: طی روزهای اخیر خبرهایی در خصوص واردات برنج و چای در برخی نشریات منتشر شده است و تولیدکنندگان این کالاها از واردات برنج و چای گلایه کرده اند که دولت باید در مقابل این مسئله عکس العمل نشان دهد یا این خبرها تکذیب شود و یا اینکه بگویند چرا این کالاها به کشور وارد می شود.

وی افزود: اگر این خبرها درست نیست باید با دلیل و منطق این خبرها را رد کنند و اگر درست است جلوی واردات کالاهایی که در کشور نیز تولید می شوند، بگیرند.

ولایت علوی مهمترین پیام غدیر است

امام جمعه کرمان در خصوص فرهنگ غدیر نیز گفت: عید غدیر بزرگترین عید مسلمانان و شیعیان است و ولایت علوی مهمترین پیام این روز بزرگ است.

حجت الاسلام جعفری عنوان کرد: اگر مردم در آن زمان ولایت علوی را درک کرده بوند سرنوشت جوامع مسلمان به گونه ای دیگر رقم می خورد.

وی بر افزایش بصیرت و آگاهی مردم تاکید کرد و افزود: متاسفانه برخی از مردم به دلیل پائین بودن سطح اطلاعات نمی توانند درک صحیح از مسائل داشته باشند در حالیکه باید مسائل را درست بفهمیم و درست نیز عمل کنیم.

امام جمعه کرمان خاطرنشان کرد: کسانی که در مقابل دستورات اسلام پیغمبر (ص)، امامان معصوم (ع) و عالمان دین اسلام سر تسلیم فرود نمی آورند در همین دنیا دچار خسران می شوند.

وی با اشاره به روز دانشجو نیز گفت: باید تمام سعی و تلاش دانشجویان در راستای افزایش سطح دانش و علم کشور باشد و باید بدانند تنها با دانش و علم است که می توانیم در دنیا سربلند باشیم که این مسئله در بحث انرژی صلح آمیز هسته ای اثبات شد.

وی گفت: ما در دنیا باید روی توانایی های خودمان حساب کنیم و به هیچ کشور دیگری نمی توان تکیه کرد که این مسئله در رای شورای حکام مشخص شد.

تروریستهای واقعی را باید در غرب جستجو کرد

وی در ادامه با اشاره به لزوم برخورد واقعی با تروریسم گفت: کشورهای مستکبر با ایران برخورد دوگانه دارند و درحالی با انرژی صلح آمیز ایران برخورد می کنند که رژیم اسرائیل هزاران کلاهک هسته ای دارد.

وی گفت: مستکبران به بهانه جنگ با تروریسم به کشورهای مسلمان هجوم می برند درحالیکه اگر تروریست واقعی را بخواهیم باید آن را در کشورهای غربی و آمریکا جستجو کنیم.