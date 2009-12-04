پیشرفت فیزیکی طرح توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی سنندج مناسب است

به گزاش خبرنگار مهر در سنندج، احمد صادقی ظهر جمعه در جریان بازدید از پروژه های مختلف بانک جهانی در خصوص توانمندسازی حاشیه های شهر سنندج اظهار داشت: خوشبختانه در راستای تعامل و همکاری بین مسئولان دستگاه های متولی در مدیریت شهر میزان پیشرفت این پروژه ها مناسب است.

وی ادامه داد: توانمندسازی حاشیه های شهر به عنوان یک امر لازم و ضروری در وزارت مسکن مطرح شده و در همین راستا نیز با توجه به طرحهای مختلف بانک جهانی برای دادن وام های به کشورهای مختلف از سال 85 تاکنون پنج شهرستان کشور از این تسهیلات برخوردار بوده و هم اکنون در حال هزینه این اعتبارات هستند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی کشور خاطرنشان کرد: وجود محلات حاشیه نشین در شهرهای کشور نه تنها باعث ضربه زدن به سیمای شهر می شود بلکه زمینه را برای بروز مسائل و معضلات اجتماعی فراهم می کند که باید هر چه سریعتر بحث توانمندسازی این محلات با تقویت زیرساختها و همچنین افزایش امکانات تفریحی و رفاهی در دستور کار قرار گیرد.

صادقی با اشاره به طرحهای که در راستای توانمندسازی حاشیه شهرها در کشور اجرا می شود نیز افزود: اصلاح و مرمت سیستمهای لوله کشی آب و فاضلاب، برق و دیگر دستگاه های خدمت رسان، احداث مراکز مختلف آموزشی، فرهنگی، تفریحی و هنری، ایجاد فضای سبز و همچنین اجرای طرحهای مختلف کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای از جمله برنامه های است که در محلات حاشیه شهرها در راستای توانمندسازی آنها به اجرا در می آید.

وی از راه اندازی ستاد ملی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در وزارت مسکن و شهرسازی و با همکاری سایر وزارت خانه ها و دستگاه های مرتبط خبر داد و گفت: این ستاد برنامه های مختلفی را در راستای اجرای هر چه بهتر طرح توانمندسازی طراحی و اجرا می کند.

در ادامه این بازدید که از ساعت هشت صبح آغاز شد، علاوه بر معاون وزیر مسکن و شهرسازی عبدالجبار کرمی و امین شعبانی نمایندگان مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس، معاون عمرانی استاندار کردستان و جمعی دیگر از مسئولین ادارات استان نیز حضور داشتند و از اجرای طرح های مختلف در محله های عباس آباد، کانی کوزله، فرجه و تقتقان از جمله کتابخانه عمومی، مدرسه، فضای سبز، سالن ورزشی و ... بازدید کردند.