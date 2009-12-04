بن لادن در پاکستان نیست / همکاری خوبی با آمریکا در زمینه دفاعی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، "یوسف رضا گیلانی" روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در یک کنفرانس خبری مشترک با حضور "گوردون براون" همتای انگلیسی خود در "داونینگ استریت" اعلام کرد: در حقیقت، پاکستان با تروریسم مبارزه می کند.

وی افزود: ما همکاری خوبی با دولت آمریکا در زمینه دفاعی و جاسوسی داریم و فکر نمی کنم که اسامه بن لادن در پاکستان باشد.

همچنین براون روز پنجشنبه قول کمک 50 میلیون پوندی (معادل 83 میلیون دلار) را به دولت پاکستان در جهت افزایش تلاشها برای مبارزه با تروریسم داد، زیرا شورشیان به عنوان تهدیدی برای خاک انگلیس به شمار می روند.

وی به گیلانی گفت : مبارزه با تروریسم نه تنها جنگ شما، بلکه به عنوان یک جنگ برای انگلیس است و مدیریت شما طی چند ماه اخیر کاملا ضروری و مهم بوده است.

همچنین براون ضمن اعلام حمایت از راهبرد جدید آمریکا در افغانستان تاکید کرد که انگلیس پس از اجرای برنامه مدون خود 500 نظامی جدید را به افغانستان اعزام می کند.

نخست وزیر انگلیس این اظهارات را در حالی بیان می کند که هر روز بر شمار مخالفین جنگ افغانستان افزوده می شود و هر روز نظامیان انگلیسی بیشتری در این جنگ کشته می شوند.