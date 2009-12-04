به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، امام جمعه موقت اصفهان ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان افزود: مردم اصفهان از درک و فهم بالایی برخوردار هستند و همواره در برابر توطئه هایی که از سوی برخی از دشمنان طراحی می‌شود با هوشیاری کامل می ایستند که این موضوع قابل ستایش است.

وی اظهار داشت: ‌این دوره از سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به اصفهان 55 مصوبه داشت که در این مصوبات نیز روحیه خدمتگذاری به مردم به چشم می‌خورد و ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز عملیاتی شدن آن را دنبال خواهیم کرد.

رهبر همچنین ایستادگی دولت در برابر دشمنان را امری قابل ستایش دانست و ادامه داد: ‌امروز هجوم بیگانگان به سمت ایران اسلامی است که این دولت در برابر آنان ایستادگی می‌کند و احداث 10 مرکز غنی سازی سوخت صلح‌آمیز هسته‌ای نیز خود نشانه روحیه مبارزه با گردنکشان عالم است که البته نمی‌توان جز چنین برخوردی رفتار کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از استقامت از دولت در برابر این گردنکشان تشکر و قدردانی کرد.

امام جمعه موقت اصفهان همچنین با اشاره به اینکه در خصوص مصلی اصفهان نیز هیئت دولت مصوبه داشته است، گفت: ‌از هیئت امناء این مصلی تقاضا می‌ شود تا کار را به دست کسانی بدهند که بتوانند این اقدام را به اتمام برسانند چرا که اکنون برخی از این افراد دغدغه تمام کردن پروژه مصلی اصفهان را ندارند و این امر نیز نیازمند همت استاندار اصفهان است.

حجت الاسلام رهبر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به روز دانشجو اشاره کرد و گفت: این روز همواره در طول تاریخ به عنوان روز مبارزه با استکبار بوده که باید هدف خود را دنبال کند و نباید کاری کرد که دشمنان خوشحال شوند.

وی از دانشجویان خواست تا از برخی از حرکت‌های شکست خورده که البته هنوز نغمه سر می‌دهند پیروی نکنند و در راه خواسته‌های افراد مفسد حرکت نکنند.