مردم 100 روستای گنبد کاووس با مشکل آب آشامیدنی روبرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله رستگار ظهر جمعه در سخنانی در جمع نمازگزاران اهل سنت این شهرستان افزود: برای رفع این مشکل نیازمند حمایت دولت و مجلس هستیم تا اهالی منطقه از مشکلات نجات یابند.

وی اظهار داشت: استان گلستان و این شهرستان از محرومیتهای زیادی رنج می برند که باید با تامین اعتبار و امکانات مورد نیاز در رفع آن کمک کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به کشاورزی بودن منطقه، مشکلات زیادی فراروی تولیدات این بخش بوده و این مشکلات در حالیست که بخش زیادی از اهالی به این امر اشتغال دارند.

رستگار چهاربانده شدن محور گنبد کاووس به آق قلا را از دیگر نیازمندی های منطقه اعلام و اضافه کرد: این محور به عنوان دومین شریان حیاتی استان نیازمند توجه ویژه است.

نماینده مردم گنبد در مجلس با اشاره به فاصله طولانی منطقه با مرکز استان، بر راه اندازی فرمانداری ویژه در این شهرستان تاکید کرد.

وی با قدردانی از سفر رئیس مجلس به استان حمایت ویژه برای تامین نیازمندیهای منطقه را خواستار شد.

پیش از رستگار، علی لاریجانی رئیس مجلس در جمع نمازگزاران اهل سنت شهر گنبد سخنرانی کرده است.

شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.