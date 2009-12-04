دانشنامه "امامت" بر روی اینترنت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از تدوین دانشنامه امامت تسهیل در حوزه پژوهش و تألیف محققان و دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه عنوان شده است .

پروژه دانشنامه امامت در دو مرحله در حال آماده‌سازی است، با توجه به اهمیت موضوع و وجود منابع متعدد علمی، پژوهشی و تحقیقاتی که با محوریت امامت انجام شده‌اند، این امر در فاز اول و به‌مناسبت عید غدیر خم با بیش از 770 مطلب و در آینده با بیش از 1520 مطلب خواندنی اعم از گزیده کتاب، مقاله، پرسش و پاسخ، چکیده پایان‌نامه در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

اکنون این دانشنامه با 775 مطلب در قالب 75 نمایه شامل پنج نمایه اصلی و 70 نمایه فرعی در شبکه حوزه نت قرار دارد، مبحث امامت در تمامی ابعاد را بررسی می‌کند و زمینه‌های تبیین مباحث آن را فراهم می‌سازد.

مفهوم‌شناسی امامت، اهمیت و ضرورت امامت، امامت در قرآن و سنت، صفات و ویژگی‌هاى امام(ع)، وظایف و شئون امام(علت غایی وجود امام یا فلسفه امامت) از نمایه‌های اصلی این دانشنامه‌ هستند .

این دانشنامه از طریق نشانی اینترنتی http://www.hawzah.net/Hawzah/Subjects/Subjects.aspx?LanguageID=1&id=3823 قابل دسترسی است .

