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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۹

دانشنامه "امامت" بر روی اینترنت قرار گرفت

دانشنامه "امامت" بر روی اینترنت قرار گرفت

دانشنامه "امامت" از سوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به مناسب عید غدیر بر روی شبکه اینترنتی حوزه قرار گرفته است .

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از تدوین دانشنامه امامت تسهیل در حوزه پژوهش و تألیف محققان و دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه عنوان شده است . 

پروژه دانشنامه امامت در دو مرحله در حال آماده‌سازی است، با توجه به اهمیت موضوع و وجود منابع متعدد علمی، پژوهشی و تحقیقاتی که با محوریت امامت انجام شده‌اند، این امر در فاز اول و به‌مناسبت عید غدیر خم با بیش از 770 مطلب و در آینده با بیش از 1520 مطلب خواندنی اعم از گزیده کتاب، مقاله، پرسش و پاسخ، چکیده پایان‌نامه در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

اکنون این دانشنامه با 775 مطلب در قالب 75 نمایه شامل پنج نمایه اصلی و 70 نمایه فرعی در شبکه حوزه نت قرار دارد، مبحث امامت در تمامی ابعاد را بررسی می‌کند و زمینه‌های تبیین مباحث آن را فراهم می‌سازد.

مفهوم‌شناسی امامت، اهمیت و ضرورت امامت، امامت در قرآن و سنت، صفات و ویژگی‌هاى امام(ع)، وظایف و شئون امام(علت غایی وجود امام یا فلسفه امامت) از نمایه‌های اصلی این دانشنامه‌ هستند .

این دانشنامه از طریق نشانی اینترنتی http://www.hawzah.net/Hawzah/Subjects/Subjects.aspx?LanguageID=1&id=3823 قابل دسترسی است .

کد مطلب 994824

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