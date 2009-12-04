به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی راسخ گفت: به سبک و سیاق سالهای گذشته که وزرای اقتصادی وچهره های سرشناس قوای سه گانه به منظور بررسی مشکلات وچالشهای بخش خصوصی به نشستهای صبحانه با مسئولان دعوت می شدند، امسال نیز وزرای اقتصادی به این نشست دعوت شده اند که در دوره جدید، وزیر بازرگانی آغازگر این نشستها خواهد بود.

دبیرکل اتاق تهران گفت: از وزرای اموراقتصادی ودارایی، نفت ، تعاون وصنایع ومعادن برای حضور دراین نشستها دعوت شده ودرعین حال،رئیس کل بانک مرکزی نیز برای حضور درمیان فعالان بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود:هدف این است که همچون دولت گذشته که همه وزرای اقتصادی اش به مهمانی صبحانه اتاق تهران آمدند، دراین دولت نیز شاهد حضور وزرا سر سفره صبحانه بخش خصوصی باشیم.

راسخ گفت: درهمین زمینه به زودی از وزرای مسکن وشهرسازی، نیرو، رفاه و تامین اجتماعی و وزرای دیگری مثل وزیر امور خارجه و دادگستری برای حضور دراین نشستها دعوت خواهیم کرد.

وی درباره نشست روز دوشنبه با مهدی غضنفری وزیر بازرگانی گفت: وزیر فعلی یکی از اعضای ششمین دوره هیئت نمایندگان اتاق تهران بوده واکنون برکرسی وزارت بازرگانی تکیه زده است و ما اطمینان داریم که وی دربهترین شکل با بخش خصوصی تعامل خواهد داشت.

