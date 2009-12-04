توافق الهاشمی و طالبانی برای جلوگیری از وتوی مجدد قانون انتخابات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نوا، به گفته این منبع، در نشست جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و طارق الهاشمی یکی از دو معاون وی که مخالفتهایش با تصویب قانون جدید انتخابات عراق، برگزاری این رویداد مهم در موعد مقرر را در هاله ای از ابهام قرار داده، درباره پذیرفتن راه حلی توافقی برای جلوگیری از وتوی مجدد این قانون، توافق به دست آمد.



این منبع افزود الهاشمی امروز با طالبانی دیدار کرد و در این دیدار، توافق شد تا با یک راه حل توافقی برای جلوگیری از اقدام معاون رئیس جمهوری عراق در وتوی مجدد قانون تعدیل شده انتخابات موافقت شود.



این منبع به این نکته اشاره کرد که ایاد السامرایی رئیس پارلمان نامه کتبی طالبانی برای برگزاری نشست فوق العاده پارلمان در روز شنبه(فردا) را دریافت کرده است.



طارق الهاشمی روز گذشته گفته بود گزینه وتوی قانون انتخابات، آخرین گزینه وی خواهد بود و امیدوار است بار دیگر مجبور به این کار نشود.



معاون طالبانی اعلام کرده بود برای اصلاح قانون و نه وتوی آن تلاش می کند؛ وی خواستار دستیابی به راه حل سیاسی توافقی درباره قانون جدید انتخابات به گونه ای که مورد قبول همه گروهها باشد، شد.



این در حالی است که نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق با حمایت از تلاشها برای حل بحران درباره قانون انتخابات این کشور، خواستار برگزاری انتخابات در 27 فوریه(8 اسفند) شد.



خاطرنشان می شود که طارق الهاشمی اخیرا قانون انتخابات عراق را که از سوی پارلمان این کشور تصویب شده بود، وتو کرد. وی خواستار افزایش تعداد کرسی های پارلمانی اختصاص یافته به عراقی های خارج از کشور از 5 درصد به 15 درصد شده بود اما پارلمان عراق با افزایش تعداد این کرسی ها مخالفت کرد.اقدام طارق الهاشمی با مخالفت اکثر مردم و سیاستمداران عراقی مواجه شد و بسیاری آن را حرکنی غیرقانونی و در مسیر خدمت به بعثی ها دانستند.

این در حالی است که جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر عراق و همچنین مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان این کشور بر ضرورت برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر تاکید کردند.