اصلی ترین مشکل بشر امروز دوری از ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، امام جمعه یزد در خطبه های این هفته نمازجمه با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم اظهار داشت: قرار گرفتن در مسیر ولایت دنیا و آخرت مسلمانان را تضمین می کند زیرا دوری از ولایت انسان را به سمت گمراهی هدایت می کند.

وی با اشاره به اهمیت عید غدیر خم در میان مسلمانان به ویژه شیعیان خاطرنشان کرد: واقعه غدیر هوشیار کننده و بیدار کننده مسلمانان جهان است از این رو این واقعه مهم باید بیش از پیش برای مردم از سوی وعاظ و سخنرانان تبیین شود.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه امروز واقعه غدیر در واقع مسئله اسلام است و بی توجهی برخی به این واقعه مهم سبب 30 سال خانه نشینی امام علی (ع) شد و این ظلم دامن بشریت را گرفت و بسیاری از انسانها از راهنمایی های ایشان محروم شدند.

صدوقی عید غدیر را مهمترین واقعه و مهمترین عید مذهبی مسلمانان خواند و افزود: در این روز بزرگ رسالت اصلی پیامبر (ص) به پایان رسید و نائب خود را معرفی کردند هرچند عده ای این امر را برنتافتند و گمراه شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز دانشجو اظهار داشت: دانشجویان از آنجا که قشر فرهیخته جامعه به شمار می روند از سوی دشمنان مورد هدف قرار گرفته اند اما این قشر باید مراقب باشند و اسیر فتنه های دشمنان اسلام نشوند و علاوه بر کسب علم و دانش در دانشگاه ها بر بصیرت دینی و سیاسی خود بیفزایند.