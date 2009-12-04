رئیس مجلس از نیروگاه برق علی آباد کتول بازدید کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان گلستان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر به استان گلستان بعد از ظهر جمعه از نیروگاه برق در حال احداث علی آباد کتول بازدید کرد.

این نیروگاه دارای سه فاز است که احداث آن از مصوبات اولین دور سفر استانی رئیس جمهور به گلستان است.

زمین این نیروگاه در تاریخ 20 فروردین سال 87 و در فاز اول 6 واحد 162 مگاواتی ظرفیت دارد و اولین واحد این نیروگاه ظرف یک ماه آینده راه اندازی خواهد شد.

600 میلیون یورو اعتبار این نیروگاه است و در حال حاضر هزار نفر در آن اشتغال دارند و در زمان بهره برداری تعداد شاغلین به 100 نفر کاهش خواهد یافت.