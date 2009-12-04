پیروزی سایپا برابر ذوب آهن/ برد پرگل فولاد و دومین سه امتیاز ابومسلم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14 امروز(جمعه) با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های سایپا کرج، مقاومت سپاسی شیراز، ابومسلم خراسان، فولادخوزستان و تراکتورسازی تبریز مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دیدار ملوان بندرانزلی - شاهین بوشهر هم با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

فولادخوزستان که در زمره تیم‌های قعر جدولی است، امروز در ورزشگاه خانگی خود جشنواره‌ای از گل به راه انداخت و با 4 گل راه آهن شهرری را درهم کوبید. این پیروزی پرگل هم باعث نشد تا فولاد از رده هفدهم جدول تکان بخورد و با 14 امتیاز کماکان در جمع فانوس بدستان جدول باقی ماند.

ابومسلم دیگر تیم پیروز دیدارهای امروز بود. این تیم در ورزشگاه ثامن الائمه با 2 گل استقلال اهواز را بدرقه کرد تا برای رهایی از انتهای جدول امیدوار شود. استقلال اهواز خوش شانس بود که تیم‌های پایین دستی‌اش به نتیجه لازم نرسیدند تا همچنان با 24 امتیاز تیم نهم جدول رده بندی باشد. این دومین برد ابومسلم در لیگ نهم بود.

امروز همچنین تیم مقاومت سپاسی در ورزشگاه حافظیه با یک گل پیکان قزوین را شکست داد و با 30 امتیاز جای این تیم را در رده سوم جدول گرفت.

تراکتورسازی بازهم در خانه پیروز شد. این بار صبای قم قربانی جشن آذری‌ها در ورزشگاه یادگار امام (ره) بود که باعث شد تیم کمالوند تا رده هفتم جدول بالا بیاید.

مهمترین اتفاق دیدارهای امروز شکست ذوب آهن اصفهان بود که بازی یک برصفر برده مقابل سایپا را در نهایت با شکست 2 بریک عوض کرد. این نتیجه سایپا را 23 امتیازی کرد و به رده یازدهم جدول فرستاد و مدعیان بالای جدول را امیدوار که اختلاف امتیازات خود با ذوب آهن را کمتر از قبل کنند.

نتایج دیدارهای آغازین روز دوم از هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مقاومت شهید سپاسی شیراز یک - پیکان قزوین صفر

گل: امین متوسل زاده (74)

* ابومسلم خراسان 2 - استقلال اهواز صفر

گل‌ها: داود دانش دوست (44) و رضا ناصحی (66)

* ملوان بندرانزلی صفر - شاهین بوشهر صفر

* تراکتورسازی تبریز 3 - صبای قم یک

گل‌ها: فرهاد خیرخواه (2)، محمد حسن ابراهیمی (70) و امیر محبی (88) برای تراکتورسازی و محمد نوری (75) برای صبای قم

اخراج: فرهاد خیرخواه (63 - تراکتورسازی تبریز) و مرتضی اسدی (63 - صبای قم)

* سایپا کرج 2 - ذوب‌آهن اصفهان یک

گل‌ها: کریم انصاریفرد (52) و مهدی خیری (82) برای سایپا و قاسم حدادی فر (39) برای ذوب آهن

* فولاد خوزستان 4 - راه‌آهن شهرری صفر

گل: سیامک سرلک (10 - پنالتی و 47)، غلامرضا رضایی (46 و 77)