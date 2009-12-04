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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۲

سفر قریب الوقوع مدودف به ایتالیا/ رایزنی با برلوسکنی درباره ایران و افغانستان

سفر قریب الوقوع مدودف به ایتالیا/ رایزنی با برلوسکنی درباره ایران و افغانستان

دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد رئیس جمهوری این کشور در جریان سفر آتی خود به رم و در دیدار با نخست وزیر ایتالیا درباره برنامه هسته ای ایران و وضعیت افغانستان گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "ناتالیا تیماکووا" روز پنجشنبه اعلام کرد "دیمیتری مدودف" و "سیلویو برلوسکنی" در دیدار با یکدیگر درباره برنامه هسته ای ایران و وضعیت افغانستان گفتگو می کنند.

وی به تاریخ سفر مدودف اشاره ای نکرد؛ سرگئی پریخودکو" مشاور رئیس جمهوری روسیه، نیز سفر رئیس کرملین  به رم را تایید کرد.

بر اساس این گزارش شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا تحت فشار غرب قطعنامه ای را علیه ایران تصویب کرد که درپی این امر، هیئت دولت ایران در جلسه روز یکشنبه خود در واکنش به آن در مصوبه ای سازمان انرژی اتمی را موظف کرد برای ساخت 10 سایت غنی سازی صنعتی همانند سایت نطنز برنامه ریزی کند. 

کد مطلب 994852

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