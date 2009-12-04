داورها هم باید آنالیز شوند/ خستگی بازیکنان عامل شکست پیکان شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حمید درخشان عصر جمعه پس از شکست تیمش مقابل مقاومت سپاسی شیراز در ورزشگاه حافظیه در جمع خبرنگاران افزود: داورها باید با مشاهده فیلم بازیها اشتباهات داوری را مشاهده کرده و در پی آن مشکلات را برطرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز آموزش مسئله اساسی بوده که باید برای داورها آموزشهای بیشتری در نظر گرفته شود.

سرمربی تیم پیکان قزوین با اشاره به اینکه کیفیت داوری امروز مقاومت و پیکان نیز چندان خوب نبود افزود: بحث کیفیت داوریها چندان به دست مزدها بر نمی گردد و باید در نظر داشت فردی که کاری را آغاز می کند باید آن را با کیفیت مناسبی نیز به پایان ببرد.

وی در پاسخ به سئوالی که پیرامون عدم شادابی بازیکنان پیکان در بازی امروز پرسیده شد نیز گفت: ارتفاع شیراز امروز بر روند بازی تیم تاثیرگذار بود. ضمن اینکه بازی سنگین ما مقابل تیم های قبلی برخستگی بازیکنان اضافه کرده بود.

دیدار تیم های فوتبال مقاومت سپاسی شیراز و پیکان قزوین عصر جمعه در ورزشگاه حافظیه شیراز با پیروزی یک بر صفر شیرازیها به پایان رسید.