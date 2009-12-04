مدال برنز تیم دوبل زنان ایران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارجوب روز سوم مسابقات بدمینتون بینالمللی بحرین امروز (جمعه) ترکیب سحر زمانیان و نگین امیریپور با نتیجه 2 بر صفر (21 بر 10 و 21 بر 14) مقابل تیم دوبل اردن صاحب برتری شدند.
زمانیان و امیریپور با کسب این پیروزی به جمع 4 تیم برتر رقابتهای بینالمللی بحرین در بخش دوبل راه یافتند و مدال برنز خود را در این مرحله از مسابقات قطعی کردند. این اولین مدال برنزی است که تیم اعزامی ایران موفق به کسب آن شده است.
در جریان همین مسابقات سحر زمانیان، علی شاهحسینی، محمدرضا خردمندی و محمدرضا خانجانی به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای انفرادی زنان و مردان صعود کردهاند. ضمن اینکه تیم دوبل شاهحسینی و محمدرضا خردمندی امشب (به وقت ایران) دیدارهای خود را در جمع 8 تیم برتر پیگیری خواهد کرد.
مسابقات بدمینتون بینالمللی بحرین از روز چهارشنبه آغاز شده و تا روز یکشنبه در ورزشگاه خلیفه شهر عیسی بحرین ادامه خواهد داشت.
نظر شما