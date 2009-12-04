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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۸

بدمینتون بین المللی بحرین/

مدال برنز تیم دوبل زنان ایران قطعی شد

مدال برنز تیم دوبل زنان ایران قطعی شد

تیم دوبل بانوان بدمینتون‎ کشورمان با غلبه بر اردن و صعود به مرحله نیمه‎نهایی رقابت‎های بین‎المللی بحرین، کسب اولین مدال برای تیم اعزامی ایران را قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارجوب روز سوم مسابقات بدمینتون بین‎المللی بحرین امروز (جمعه) ترکیب سحر زمانیان و نگین امیری‎پور با نتیجه 2 بر صفر (21 بر 10 و 21 بر 14) مقابل تیم دوبل اردن صاحب برتری شدند.

زمانیان و امیری‎پور با کسب این پیروزی به جمع 4 تیم برتر رقابت‎های بین‏المللی بحرین در بخش دوبل راه یافتند و مدال برنز خود را در این مرحله از مسابقات قطعی کردند. این اولین مدال برنزی است که تیم اعزامی ایران موفق به کسب آن شده است.

در جریان همین مسابقات سحر زمانیان، علی شاه‎حسینی، محمدرضا خردمندی و محمدرضا خانجانی به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های انفرادی زنان و مردان صعود کرده‎اند. ضمن اینکه تیم دوبل شاه‎حسینی و محمدرضا خردمندی امشب (به وقت ایران) دیدارهای خود را در جمع 8 تیم برتر پیگیری خواهد کرد.

مسابقات بدمینتون بین‎المللی بحرین از روز چهارشنبه آغاز شده و تا روز یکشنبه در ورزشگاه خلیفه شهر عیسی بحرین ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 994861

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