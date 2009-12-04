مدال برنز تیم دوبل زنان ایران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارجوب روز سوم مسابقات بدمینتون بین‎المللی بحرین امروز (جمعه) ترکیب سحر زمانیان و نگین امیری‎پور با نتیجه 2 بر صفر (21 بر 10 و 21 بر 14) مقابل تیم دوبل اردن صاحب برتری شدند.

زمانیان و امیری‎پور با کسب این پیروزی به جمع 4 تیم برتر رقابت‎های بین‏المللی بحرین در بخش دوبل راه یافتند و مدال برنز خود را در این مرحله از مسابقات قطعی کردند. این اولین مدال برنزی است که تیم اعزامی ایران موفق به کسب آن شده است.

در جریان همین مسابقات سحر زمانیان، علی شاه‎حسینی، محمدرضا خردمندی و محمدرضا خانجانی به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های انفرادی زنان و مردان صعود کرده‎اند. ضمن اینکه تیم دوبل شاه‎حسینی و محمدرضا خردمندی امشب (به وقت ایران) دیدارهای خود را در جمع 8 تیم برتر پیگیری خواهد کرد.