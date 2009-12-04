به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ولادیمیر پوتین" روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: هیچ مدرکی دال بر تلاش ایران برای ساخت بمب هسته ای وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه "در صورت اجماع شورای امنیت برای اعمال تحریم علیه ایران، آیا مسکو از این اقدام حمایت می کند یا نه؟ هیچ اظهار نظری نکرد.

این درحالی است که برخی از رسانه های غربی در ادامه خصومت ورزی خود علیه ایران و در تلاش برای ایجاد سناریویی جدید علیه این کشور به نقل از دیپلمات های روسی اعلام کرده اند که مسکو از تشدید تحریم ها علیه تهران حمایت می کند.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا تحت فشار غرب قطعنامه ای را علیه ایران تصویب کرد که درپی این امر، هیئت دولت ایران در جلسه روز یکشنبه خود در واکنش به آن در مصوبه ای سازمان انرژی اتمی را موظف کرد برای ساخت 10 سایت غنی سازی صنعتی همانند سایت نطنز برنامه ریزی کند.