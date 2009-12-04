سخنرانیها محرم باید کم اما با محتوا باشند

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، حجت الاسلام احمد رضائیان عصر جمعه در مراسم اختتامیه نمایشگاه فرهنگ دینی هیئات مذهبی استان مرکزی در اراک افزود: در برخی از برنامه ها تعداد سخنرانی ها بسیار زیاد است که این موضوع سبب بی توجهی و بی رغبتی افراد به حضور در مراسم می شود.

وی اضافه کرد: استفاده از ادبیات قرآنی و نیز بهره گیری از روایات و احادیث ائمه اطهار در سخنرانیها علاوه بر ارائه آموزش به مخاطبان برنامه ها سبب خواهد شد که جذابیت لازم برای حضور اقشار مختلف خصوصا جوانان در برنامه های فرهنگی و دینی افزایش یابد که در این راستا تاکنون اقدامات ارزنده ای از سوی برنامه ریزان هیئات مذهبی صورت گرفته است.

رضائیان با اشاره به اینکه جامعه امروز نیازمند بازگشت به معرفت دینی است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در سالهای گذشته بر ضرورت برنامه ریزی مسئولان فرهنگی کشور در این عرصه تاکید کردند که امروز دولت با انجام سفرهای استانی خود و محور قرار دادن این سفرها در موضوع فرهنگی تلاش دارد خلاهای موجود فرهنگی را در جامعه پر کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه هیئات مذهبی از توانایی بالایی برای اشاعه فرهنگ دینی و اسلامی در جامعه برخوردارند، بیان داشت: هم اینک هزار و 800 هیئت مذهبی شناسایی شده در استان مرکزی وجود دارد که این هیئات نه تنها هزینه ای بر دوش دولت برای انجام امور فرهنتگی تحمیل نمی کنند بلکه زمینه ساز تقویت نظام و ارزشهای دینی نیز هستند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسئولان کشوری و شهدای عرصه های مختلف انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از پرورش یافتگان مکتب عاشورا و آموزش دیدگان در هیئات مذهبی بوده اند، گفت: تاثیر گذاری بالای هیئات مذهبی در عرصه های مختلف انکار ناپذیر است که باید با حمایت از این کانونهای فرهنگی و دینی زمینه را برای توسعه فعالیتهای آنان فراهم کرد.

رضائیان با اشاره به نزدیکی ایام محرم و عزاداری های حسینی از آمادگی کامل سازمان تبلیغات اسلامی برای تامین نیازهای هیئات شناسنامه دار استان خبر داد و گفت: این سازمان آمادگی دارد نسبت به اعزام روحانی برای هیئاتی که مبلغ دینی ندارند اقدام کند تا نسبت به بیان معرفتهای عاشورایی برای عزاداران اقدام کنند.

دومین نمایشگاه فرهنگ دینی هیئات مذهبی استان مرکزی با هدف ارائه سیر فعالیتهای هیئات مذهبی از گذشته تاکنون و نیز ترویج فرهنگ عزاداری سنتی با استفاده از ادوات و تجهیزات سنتی این ایام با حضور 20 هیئات مذهبی از شهرهای مختلف استان مرکزی در فضایی به وسعت 500 متر مربع در قالب 20 غرفه به بازدید کنندگان خدمات فرهنگی و دینی ارائه کرد.

برگزاری دهها نشست تخصصی و میزگردهای مبارزه با خرافی گری در هیئات از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه بود.