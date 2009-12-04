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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۲۲:۲۱

امشب در آفریقای جنوبی /

قرعه کشی جام جهانی 2010 انجام شد

قرعه کشی جام جهانی 2010 انجام شد

مراسم قرعه کشی نوزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام جهانی که قرار است در سال 2010 به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار شود، جمعه شب با حضور نمایندگان 32 تیم شرکت کننده در شهر کیپ تاون این کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 با حضور تیم‌های انگلستان، اسپانیا، آلمان، اسلواکی، ایتالیا، صربستان، دانمارک، سوییس، هلند، فرانسه، یونان، اسلوونی و پرتغال (قاره اروپا)، آرژانتین، شیلی، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه (منطقه آمریکای جنوبی و لاتین)، آمریکا، مکزیک و هندوراس ( منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کاراییب)، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی (قاره آسیا)، ساحل عاج، نیجریه، کامرون، غنا، آفریقای جنوبی و الجزایر (قاره آفریقا)، نیوزلند (قاره اقیانوسیه) از 11 ژوئن سال 2010 و به مدت یک ماه در آفریقای جنوبی برگزار می شود.

براساس قرعه کشی صورت گرفته ، گروه بندی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: آفریقای جنوبی، مکزیک، اروگوئه و فرانسه
گروه B: آرژانتین، کره جنوبی، نیجریه و یونان
گروه C: انگلستان، آمریکا، الجزایر و اسلوونی
گروه D: آلمان، استرالیا، غنا و صربستان
گروه E: هلند، ژاپن، کامرون و دانمارک
گروه F: ایتالیا، نیوزلند، پاراگوئه و اسلواکی
گروه G: برزیل، کره شمالی، ساحل عاج و پرتغال
گروه H: اسپانیا، هندوراس، شیلی و سوییس

کد مطلب 994874

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