توقع داشتید در این سه روز چه اتفاقی بیفتد/ پرسپولیس مستحق برد بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی که پس از شکست تیمش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی سخن می گفت ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما در این دیدار روی اشتباهات فردی گل خوردیم و نتوانستیم گل های خورده را جبران کنیم.

وی در ادامه گفت: به تیم پرسپولیس به خاطر بازی خوبش تبریک می گویم و باید بگویم حق آنان پیروزی در این دیدار بود.

وی در مورد وضعیت فعلی تیم مس کرمان اظهار داشت: مشکلاتی از اول فصل داشتیم و در نیم فصل دوم هم نتوانستیم برای حل این مشکلات بازیکنان مورد نیاز را جذب کنیم اما سعی داریم در آینده با جذب این نفرات مشکلات موجود را برطرف کنیم.

سرمربی تیم فوتبال مس در پاسخ به این سئوال که با توجه به حضور نفرات مطرح روی نیمکت شما چرا باز نیاز به بازیکن دارید اظهار داشت: ما در خط حمله و هافبک نیاز به تغییر نداریم بلکه باید دفاع خود را تقویت کنیم.

وی در مورد اینکه آیا می تواند جانشین شایسته ای برای مربیان بزرگی از جمله قلعه نویی، کاظمی و مظلومی باشد گفت: ان شاء الله می توانم. اما باید توجه کنید من امروز که تیم را در اختیار گرفته ام در رده 13 هم قرار دارد شما نباید تیم خوب فصل گذشته مس را با تیم امروز قیاس کنید.

محمدی اضافه کرد: متاسفانه در نیمه دوم پس از گلی که دریافت کردیم بازیکنان تمرکزشان را از دست دادند. ضمن اینکه مصدومیت آشوری هم بر مشکلات ما اضافه کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که همه انتظار داشتند تغییرات ایجاد شده در کادر فنی تیم مس شوک مثبتی در نتیجه گیری آن ایجاد کند اظهار داشت: در این سه روزه توقع چه شوکی دارید؟! ما سیستم را تغییر دادیم و نفرات را هم تعویض کردیم اما متاسفانه شکست های اخیر تیم باعث شده است نتوانیم از لحاظ روحی و از نظر فنی عملکرد خوبی در زمین داشته باشیم.

محمدی در پایان گفت: ما در بازی با ابومسلم و در بازیهای قبل با همین مشکلاتی که در بازی با پرسپولیس داشتیم مواجه بودیم شما تیم فصل قبل را دیده اید اما ما امسال با آن تیم تفاوت زیادی داریم که امیدوارم با حل مشکلات موجود به شرایط ایده آل باز گردیم.

دیدار تیم های پرسپولیس و مس کرمان در هفته هجدهم رقابتهای لیگ نهم عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با برتری 2 بر صفر پرسپولیس به پایان رسید.