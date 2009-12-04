به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن پس از برتری 2 بریک تیمش مقابل ذوب آهن، این تیم اصفهانی را تیمی شایسته و قوی خواند و گفت: این تیم یکی از تیم‌های خوب لیگ برتر است که تا پیش از دیدار با ما در رده دوم جدول جای داشت. ذوب آهن تیمی پرستاره است که بازیکنانی شاخص چون محمدرضا خلعتبری دارد و در آینده به مراتب بهتر این بازی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تیمش در مصاف با ذوب آهن خوب و منسجم عمل کرده است، افزود: پس از دریافت گل با تغییر سیستم و تاکتیک و البته همت بازیکنان توانستیم نتیجه را به سود خود تغییر داده و با پیروزی زمین را ترک کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا که تیمش با پیروزی مقابل ذوب آهن اصفهان به رده یازدهم جدول صعود کرده است، در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه انقلاب کرج همچنین گفت: عده‌ای در فوتبال وارد شده‌اند که از این رشته ورزشی هیچ سردر نمی آورند، آنها مدعی شده‌اند زمانی که تیم سایپا می بازد من شکست را به گردن نمی گیرم و سود خود صحبت می کنم.

وی افزود: این افراد باید از فوتبال خارج شوند، چرا که فوتبال عشق می خواهد و بدون عشق نمی شود در این رشته کار کرد.

مایلی کهن در خاتمه از هیئت فوتبال کرج به جهت میزبانی دیدارهای تیم سایپا تشکر کرد و این هیئت را یکی از هیئت‌های بی نظیر فوتبال ایران خواند.