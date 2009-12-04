کاهش سهمیه خودروهای شخصی تا زمستان/ پافشاری مجلس سبب کاهش سهمیه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان عصر جمعه در حاشیه همایش تاکسیرانان مرکز مازندران در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه اعمال نظر و تصویب از سوی دولت برای کاهش سهیمه بندی بنزین طی روزهای آینده مطرح می شود، تصریح کرد: ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت و دولت مصمم به کاهش سهمیه بندی بنزین نبودند بلکه پافشاریهای مجلس سبب اجرای زودهنگام کاهش سهمیه ها شده است.

رویانیان با بیان اینکه دولت قصد داشته کاهش سهمیه بندی بنزین را متناسب با آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها و از سال آینده اجرایی کند، یادآور شد: فشار مجلس و کسری بودجه برای خرید بنزین از خارج کشور باعث شد تا مشکلاتی برای رانندگان کشور ایجاد شود.

کسری سه میلیارد دلاری دولت برای خرید بنزین وارداتی

مشاور رئیس جمهوری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "آیا دولت برای واردات بنزین تا پایان سال کسری بودجه خواهد داشت؟" افزود: واردات بنزین را انجام می دهیم اما علیرغم روند کاهشی سهمیه بندیها پیش بینی می شود دولت تا پایان سال با رقمی حدود سه میلیارد دلار کسری بودجه در خرید بنزین وارداتی مواجه باشد.

وی با بیان اینکه حدود 200 هزار خودرو در کشور توسط بانک و شرکت ایران خودرو تبادل قرارداد شده و باید برای نوسازی این ناوگان در کشور اقدام شود، افزود: از این پس دارندگان خودروی اسقاطی به جای مراجعه به بانکها برای اعطای تسهیلات به خودرو ساز مراجعه می کند.

سایپا و ایران خودرو خودروهای اسقاطی را به صورت قسطی نوسازی می کنند

به گفته رویانیان، شرکتهای ایران خودرو و سایپا موظف شده اند در سال جاری نسبت به تحویل خودروهای اسقاطی افراد اقدام و خودروی جدید را به صورت اقساطی به رانندگان تحویل دهند.

وی با بیان اینکه تاکنون 100 هزار خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل شهری کشور خارج شده است، پیش بینی کرد با انعقاد قرارداد این ستاد با شرکتهای ایران خودرو و سایپا تا پایان سال تعداد خودروهای جدید وارد ناوگان کشور به 500 هزار خودرو برسد.

رویانیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مذاکرات ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور با بانک صادرات برای نوسازی ناوگان سنگین کشور گفت: بانک صادرات نیز قصد دارد از طریق اعطای تسهیلات به رانندگان خودروهای سنگین نسبت به نوسازی این ناوگان اقدام کند.

همه خودروهای اسقاطی سنگین کشور نوسازی می شوند

رویانیان افزود: بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته با مسئولان بانک صادرات و ستاد قرار است در یک پروسه سه ساله همه 120 هزار خودروی سنگین اسقاطی و قدیمی ناوگان کشور نوسازی شود.



وی در ادامه با انتقاد از مصرف بی رویه بنزین و فروش آن توسط بسیاری از رانندگان در کشور افزود: کاهش سهمیه بندی بنزین تنها شامل حال مردم شهرستانها نشده بلکه این کاهش در تهران و کلانشهرها نیز صورت گرفته است.

دولت تمایلی برای کاهش سهمیه ها نداشت

رویانیان هدف کلی از اجرای کاهش سهمیه بندی بنزین را اجرای مصوبه مجلس و پافشاری کمیسیونهای مختلف اعلام و خاطر نشان کرد: دولت در سال جاری تمایلی برای کاهش سهمیه بندی بنزین نداشته است.

وی رانندگان نیسان وانتها، رانندگان تاکسی و ون در کلانشهرها و خودروهای حمل کننده مسافرین به حومه شهرها را به عنوان اقشار نیازمند بنزین بیشتر در کشور دانست و گفت: کاهش سهیمه بندی بنزین برای این سه قشر اکنون سخت است که باید مسئولان حمل و نقل روستایی نسبت به رفع مشکل و ساماندهی این طبقات جامعه اقدام کنند.

رویانیان با بیان اینکه در حال حاضر 70 درصد تاکسیهای کشور گازسوز هستند، اظهار داشت: وزارت نفت موظف شد در سریعترین زمان ممکن نسبت به احداث جایگاه های فراوان سی ان جی در سطح جاده های کشور و خصوصا در رستورانها و تعمیرگاه های بزرگ اقدام کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون یک میلیون و 600 هزار خودرو در کشور گازسوز هستند تعداد جایگاه های موجود را ناکافی دانست و در عین حال اذعان داشت: با توجه به اینکه اکنون 90 درصد تجهیزات سی ان جی کشور توسط پنج کارخانه تولید این محصولات در داخل تولید می شود می توان افق روشنی را برای احداث جایگاه های سی ان جی در کشور ترسیم کرد.

رویانیان افزود: در سال 84 تنها نیم درصد خودروهای کشور گازسوز بودند اما اکنون این رقم به 14 درصد رسیده که باید وزارت نفت در احداث جایگاه های سی ان جی سرعت بیشتری داشته باشد.

وی تاکید کرد: به اندازه کافی امکانان سی ان جی در کشور داریم و هم اکنن سه تا چهار کارخانه تولیدات سی ان جی جدای از وزارت دفاع 90 درصد تجهیزات سی ان جی را تولید می کنند.

ظرفیت اسمی تولید سوخت کشور به 55 میلیون لیتر در روز می رسد

رویانیان ادامه داد: وزارت نفت تا نیمه دوم سال آینده 10 میلیون لیتر در روز به تولیدات بنزین و 10 میلیون لیتر در روز به تولیدات گازوئیل بر اساس استاندارد یورو 4 در کشور خواهد افزود و ظرفیت اسمی و حجمی تولید سوخت کشور به روزانه 55 میلیون لیتر خواهد رسید.