به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح پس از شکست 2 بریک تیمش مقابل سایپا با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه انقلاب کرج گفت: تیم ما در خانه سایپا بازی خوبی را به نمایش گذاشت و حتی توانستیم گل اول را توسط حدادی فر به ثمر برسانیم اما در نیمه دوم یک لحظه تمرکزمان را از دست دادیم و گل تساوی را دریافت کردیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از آنکه گل تساوی را دریافت کردیم، شرایط تیم سایپا به مراتب بهتر شد و این تیم که از امتیاز میزبانی بهره می برد توانست در نهایت 3 امتیاز بازی را از آن خود کند.

مربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان همچنین اظهار داشت: پس از دریافت گل دوم از تیم سایپا سعی کردیم در سیستم و روش بازی خود تغییراتی را اعمال کرده و با این تغییر تاکتیک شرایط را به سود خود تغییر دهیم اما نتوانستیم به این هدف دسته یافته و در نهایت نتیجه را واگذار کردیم.

صالح حضور محمد مایلی کهن در تیم سایپا را مثبت ارزیابی کرد و گفت: محمد مایلی کهن یک مربی باتجربه است که توانست با استفاده از همین تجربه در نیمه دوم تغییراتی را در سیستم تیم سایپا به وجود آورده و باعث جبران نتیجه نیمه اول شود.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با وجود شکست مقابل سایپا کرج همچنان با 33 امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی باقی ماند.