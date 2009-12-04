شایعه تحویل گلعاد شالیت به مصر بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "المصری الیوم"، اسامه حمدان از رهبران جنبش حماس شایعه تحویل گلعاد شالیت نظامی صهیونیست اسیر به مصر در چارچوب قرارداد مبادله اسیران را تکذیب کرد.



وی گفت : این خبرها کاملا بی پایه و اساس است و هدف از انتشار آن، تاثیرگذاری بر حماس درباره گفتگوهای جاری مربوط به جزئیات قرارداد و همچنین تاثیر بر روحیه خانواده های اسیران فلسطینی است.



حمدان خاطر نشان کرد مذاکرات درباره این قرارداد از طریق میانجیگر آلمانی همچنان ادامه دارد و تلاشهایی برای تحقق آنچه حماس درباره آزادی هزار اسیر فلسطینی در کنار زنان و کودکان گفته بود، انجام می شود، اما هنوز سخن درباره جزئیات این مسئله زود است.



این درحالی است که آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی مخالفت این رژیم را با آزادی مروان البرغوثی فرمانده جنبش فتتح که در زندانهای صهیونیستها به سر می برد، در چارچوب قرارداد آزادی شالیت اعلام کرده است.



