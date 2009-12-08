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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ضعف مربیان در آموزش به نسل آینده کشتی / باید نگران آینده بود

ضعف مربیان در آموزش به نسل آینده کشتی / باید نگران آینده بود

مشکلات تکنیکی و تاکتیکی کشتی گیران نوجوان و جوان بیش از هر چیز به ضعف مربیان در آموزش به نسل آینده کشتی ایران برمی گردد، معضلی که می‌تواند با ورود مربیان جوان و علمی به بدنه کشتی ایران در آینده مرتفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای مختلف رده های سنی پایه بخصوص در رده ای سنی نوجوانان و در رشته کشتی آزاد آنچه بیش از هرچیز به چشم آمد ضعف کشتی گیران جوان و آینده دار در اجرای فنون مختلف بود. در میان برخی مربیان نیز معتفدند این کشتی گیران حتی فنون را بدرستی به اجرا نگذاشته و در اجرای صحیح آنها ضعف دارند.

نادر ناظری مربی سازنده مازندرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد می گوید: اشکال اینجاست که قهرمانان مدال آور کشتی ایران علاقه ای به فعالیت در رده ای سنی پایه ندارند و بیشتر می خواهند در رده ای بزرگسالان کارکنند.

وی افزود: از طرفی باید مربیان را با علم روز آشنا کرد و این امرباید با برگزاری کلاسهای بازآموزی در تمامی جوانب امر توسط کمیته مربیان و انستیتو کشتی ایران میسر شود. اما نکته قابل توجه دیگر در این زمینه ضعف عمده مربیان در کوچ و به زبان ساده هدایت درست و اصولی کشتی گیران بود آنهم در رده ای سنی نوجوانان که آینده یک کشتی گیر شکل می گیرد و هرآنچه که وی باید بیاموزد و اساس کارش در این رده ای سنی پایه ریزی می شود.

علی اکبر حیدری پیشکسوت کشتی و دارنده مدال برنز المپیک 1964 توکیو نیز در این مورد به خبرنگار مهر گفت: معتقدم مربیان پیشکسوت باید در رده های سنی پایه جای خود را به مربیان جوان و آشنا به علم روز بدهند.

وی افزود: برگزاری کلاسهای باز آموزی برای مربیان سراسر کشور از دیگر راهها برای بروزکردن مربیان است. بهرحال به نظر می رسد تشویق مدال آوران جوان و رویکرد به مربیان علمی می تواند به داشتن کشتی گیران فنی و توانمند در رده ای سنی پایه کمک کند تا در آینده نفرات حاضر در اردوهای تیم ملی در اجرای فنون و ریزه کاریهای در رده سنی بزرگسالان با مشکلی روبرو نشوند.

کمیته مربیان فدراسیون کشتی به بتازگی با حضور نمایندگان خود در رقابتها در صدد شناسایی مربیان فعال از غیرفعال است و از طرفی با تعیین سن 55 سال برای شرکت در دوره های مربیگری در راه به روز کردن مربیان قدمهایی برداشته است.

کد مطلب 994907

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