ورزشگاه الغدیر اهواز بعد از 15 سال 56 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این ورزشگاه کلکسیونی از بی تدبیریها و سومدیریتهاست و تاکنون بارها و بارها سوژه خبری رسانه ها و علت سفرکاری وزاری مسکن و روسای سازمان تربیت بدنی مختلف چند دولت گذشته بوده است حتی در دو سفر اخیر هیئت دولت به استان خوزستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی ظاهرا این ورزشگاه قرار نیست رنگ روبان قرمز و قیچی سحرآمیز مدیران را به خود ببیند.

این ورزشگاه 50 هزار نفری که یک طرح ملی است همزمان با ورزشگاه های یادگار امام تبریز و نقش جهان اصفهان در سال 1373 کلنگ زنی شد و قرار بود بعد از پنج سال به بهره برداری برسد ولی اکنون سه دوره پنج ساله را به خود دیده است.

در این میان برخی تاسیسات آن دچار فرسودگی شده اند اما هیچ توپ فوتبالی در آن به حرکت در نیامده است و البته شاید کارگران پیمانکاری این پروژه موفق به انجام چنین اتفاق تاریخی شده اند آنهم با توپ پلاستیکی دوپوسته!

عملیات ساخت این ورزشگاه طبق وعده اولیه یعنی پس از پنج سال پایان یافت البته نه به این علت که ورزشگاه 50 هزار نفری الغدیر اهواز تکمیل شده بود بلکه به این علت که پول تمام شد و روند عملیات اجرایی در همان اندازه باقی ماند.

در این مدت آنقدر عدد و رقم و درصد پیشرفت کار از سوی مسئولان مختلف در وزارت مسکن، سازمان تربیت بدنی، استانداری خوزستان، سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان و اداره کل تربیت بدنی خوزستان اعلام شده که جمع و جور کردن آنها و درآوردن یک معادله منطقی از بین این همه عدد و رقم کاری بس دشوار و پیچیده است.

پنج سال بعد از توقف عملیات اجرایی این پروژه، در سال 1383 مجددا زنگ آغاز عملیات ساخت بزرگترین ورزشگاه استان خوزستان به صدا درآمد و در قرارداد جدید رقم آن 58 میلیارد ریال عنوان شد اما این بخش از کار هم در آذرماه سال 1385 به پایان رسید و تنها پایان یک فاز و یک قرارداد از کار بود و فازهای دوم و سوم باید با اختصاص اعتبارات جدید آغاز شوند.

قرارداد دوم این پروژه ملی نیز با اعتبار 88 میلیارد ریال در سال 1386 آغاز شد و در آبان ماه سال 1387 نیز بخش دیگری از کار تکمیل شد.

عملیات اجرایی فاز سوم هم با اعتبار 153 میلیارد ریال از آذر ماه سال گذشته آغاز شد و قرار است تا پایان سال تکمیل و این ورزشگاه فروردین ماه سال آینده افتتاح شود.

اما در این میان مشکلی به نام عدم پایبندی برخی دستگاه به وعده های خود وجود دارد. برای نمونه اردیبشهت سال گذشته استاندار خوزستان به اتفاق محمد علی آبادی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی و سعیدی کیا وزیر وقت مسکن از این پروژه بازدید کردند تا طلسم ساخت آن شکسته شود.

در همین بازدید قرار شد برای همان سال یعنی سال 1387 وزارت مسکن و سازمان تربیت بدنی هر کدام 20 میلیارد ریال و استانداری خوزستان 30 میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه ملی اختصاص دهند اما تنها استاندار خوزستان از محل اعتبارات استانی به این پروژه ملی کمک و به وعده خود عمل کرد و دو طرف دیگر تا این لحظه به وعده خود عمل نکرده اند.

برای ادامه کار این پروژ تنها در سال جاری 36 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است که تامین این مبلغ نیز در هاله ای از ابهام است هر چند همه اکنون خود را برای افتتاح این ورزشگاه در فروردین سال آینده آماده کرده اند ولی شاید این خبر همانند وعده افتتاح ورزشگاه الغدیر در شهریور امسال به مناسبت هفته دولت و وعده های قبل از آن رنگ واقعیت به خود نگیرد.

البته اگر ورزشگاه در فروردین ماه سال آینده افتتاح شود تنها در فاز نخست خواهد بود و برخی تاسیسات همانند قسمتی از سکوهای تماشاگران در حین بهره برداری از ورزشگاه ساخته خواهند شد.

علت اینکه کسی برای تکمیل این ورزشگاه صدایش در نمی آید این است که ورزشگاه پیر تختی اهواز تاکنون جور نبود چنین ورزشگاهی در اهواز را تاکنون به دوش کشیده است و خلاء آن را پر کرده ولی مدیران مرتبط به این پروژه باید بدانند قدمت ورزشگاه تختی به گونه ای است که باید به فکر ساخت این ورزشگاه جدید بود.

ضمن اینکه نباید خاطره تلخ چند سال قبل بازسازی ورزشگاه تختی اهواز و آواره و خانه به دوش شدن دو تیم اهوازی را فراموش کرد که چگونه این دو تیم مجبور شدند بازیهای خانگی خود را در شهرهای آبادان، کیش شوشتر و تهران انجام بدهند و در این بین تیمهای اهوازی لیگ برتر به شدت ضربه خوردند.

حتی تیم فولاد نیز که سال قبل از آن قهرمان لیگ برتر شده بود و به عنوان نماینده ایران در رقابتهای جام باشگاه های آسیا شرکت می کرد مجبور شد بازیهای خانگی خود را در ورزشگاه دستگردی تهران و در قحطی تماشاگر برگزار کند و در این بین امتیازات فراوانی از کف تیمهای خوزستانی رفت.

بی شک وقتی این ورزشگاه افتتاح شود مشکلی دیگر همانند یک زخم کهنه سر باز خواهد کرد و آن اینکه برخی تاسیسات و بخشهای این ورزشگاه که حداقل 10 سال از زمان ساخت آنها می گذرد، نیاز به بازسازی و شاید تعویض خواهند داشت که این کار نیازمند اختصاص اعتبار جدید و شاید هم معطلی دیگری برای آغاز به کار ورزشگاه خواهند بود.

البته معلوم نیست اگر این ورزشگاه آماده استفاده شود تیمهای اهوازی لیگ برتر و دسته اول باشگاههای کشور از آن استقبال کنند چرا که محل ساخت آن از شهر دور است و رفت و آمد به آنجا برای بیشتر تماشاگران سخت خواهد بود در این خصوص می توان به تصمیم باشگاه فولاد برای انجام بازیهای خانگی خود در ورزشگاه اختصاصیش در منازل صنایع فولاد اشاره کرد که با عدم استقبال تماشاگران مواجه شد و تنها چند هفته بعد باشگاه فولاد به اجبار بازیهای خود را مجددا به ورزشگاه تختی منتقل کرد.